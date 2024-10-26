Гуляем по Монреалю: интересные места нашего города

Интересные места нашего города

Международный аэропорт имени Пьера Элиота Трюдо, ранее известный как «Монреаль-Дорваль», является единственным пассажирским аэропортом в Монреале, расположенным в пригороде Дорваль. Строительство началось в 1940-х годах в ответ на растущий объем воздушных перевозок, который не мог обслужить тогдашний аэропорт Сен-Юбер. Новый аэропорт с тремя взлетно-посадочными полосами был открыт 1 сентября 1941 года. Количество пассажиров увеличивалось ежегодно: в 1946 году оно составило 250 миллионов, а к середине 1950-х такой показатель превысил один миллион, достигнув двух миллионов в 1961 году. К этому времени аэропорт уже начал выполнять рейсы во все европейские страны и стал самым загруженным в Канаде. Строительство нового терминала стоило властям $30 миллионов, и работы по его модернизации продолжались позже. 1 января 2004 года аэропорт получил имя в честь бывшего премьер-министра Канады Пьера Элиота Трюдо. Сегодня это крупнейший современный аэропорт, предлагающий рейсы более чем в 100 стран мира.

Международный аэропорт Мирабель находится в провинции Квебек, в 39 километрах к северо-западу от Монреаля. Его открытие 4 октября 1975 года было связано с проведением Летних Олимпийских игр 1976 года. Аэропорт, который обслуживали 23 авиакомпании, располагал двумя взлетно-посадочными полосами и предназначался для выполнения всех международных рейсов. Архитектура его здания впечатляет: кубическая структура из темного стекла на бетонном основании была удостоена статуса шедевра на Всемирной выставке «Экспо-67». Это был крупнейший аэропорт на планете, способный обслуживать до шести миллионов пассажиров в год. Однако удаленность и недостаточная транспортная инфраструктура сделали его менее привлекательным для путешественников и авиаперевозчиков. Планировалось осуществить модернизацию аэропорта в несколько этапов к 2025 году, но проект был приостановлен из-за политических конфликтов. С 31 октября 2004 года Мирабель в основном используется для грузовых авиаперевозок.

Известный канадский курорт Монт-Сен-Совер, находящийся в провинции Квебек, может похвастаться не только замечательной горнолыжной инфраструктурой, но и популярным летним аквапарком под открытым небом. Водный парк Монт-Сен-Совер включает несколько связанных между собой бассейнов и шесть водных горок, общая длина которых превышает четыре километра. Кроме водных аттракционов, аквапарк предлагает своим посетителям разнообразие других развлекательных возможностей. Уникальное развлечение Викинг представляет собой своего рода американские горки, расположенные на склоне горы. Длина трассы составляет полтора километра и проходит через живописный ландшафт, позволяя пассажирам регулировать скорость движения кабинок, которые спускаются под собственным весом. Максимальная скорость может достигать тридцати пяти километров в час. Еще одним популярным аттракционом в аквапарке является Acro-Nature, известный как «обезьяний путь». Участники должны переправляться с дерева на дерево, используя специализированные альпинистские веревки и подвесные мосты. Максимальное расстояние между станциями достигает трехсот метров.

В районе Пуант-Калюме, находящемся в 25 километрах на запад от Монреаля, располагается аквапарк Super Aqua Club Pointe-Calumet. Это еще одно замечательное направление для активного отдыха на свежем воздухе для семей в Большом Монреале. Посетителей аквапарка ждут водные аттракционы для людей всех возрастов. В центре аквапарка находится большой бассейн в форме непрямого озера. По выходным дням аквапарк обычно очень многолюден, поэтому, если есть возможность, лучше посетить его в будний день. На территории парка работают рестораны для посетителей всех возрастов, однако можно приносить свою еду. Единственное, что запрещено – это стеклянная посуда. Аквапарк Super Aqua Club Pointe-Calumet стал популярным местом для активного семейного отдыха как среди местных жителей Монреаля, так и среди его гостей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.