С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

До наших дней дошло очень мало информации о преподобном Антонии Черноезерском, в честь которого отмечается Антонов день. Время его жизни относят к 16 столетию. Известно, что он основал монастырь в Новгородской области. Мощи святого Антония были захоронены в храме, от которого до наших дней сохранился лишь фундамент. День Антона-перезимника на Руси называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», — говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами — к метели.

30 января 1790 года на реке Тайн в северной Англии была испытана первая специализированная спасательная шлюпка берегового базирования. Она получила имя «Ориджинал» (Original). Длина шлюпки составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами. «Отцом» лодки называют Генри Гритхэда из Южного Шилдза.

30 января 1924 года считается днём рождения знаменитой киностудии «Мосфильм» – в этот день на экраны вышел первый фильм, снятый на киностудии, – картина «На крыльях ввысь» режиссёра Бориса Михина.

30 января 1931 года в Нью-Йорке, в бродвейском кинотеатре «Лос-Анджелес», состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города» (англ. City Lights, в российском прокате фильм носил название «Огни большого города»).

30 января 1953 года был учрежден Всемирный день помощи больным проказой. По-другому эту дату называют «Днем прав больных лепрой».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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