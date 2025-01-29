Мэр Лаваля подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок

Мэр Лаваля Стефан Бойе объявил в среду, что планирует баллотироваться на второй срок в качестве мэра города на северном побережье Монреаля.

37-летний Бойе заявил в пресс-релизе, что хочет продолжать отстаивать интересы Лаваля в то время, когда «потребности пригородов продолжают недооцениваться».

«Лаваль, третий по величине город Квебека, заслуживает того, чтобы инфраструктура соответствовала его растущему населению. В настоящее время у нас есть только одна больница, одна CEGEP и один приют для бездомных, и все они находятся под давлением», – сказал он. «В рамках второго мандата я хочу добиться того, чтобы Лаваль получил необходимое признание и поддержку со стороны государственных органов».

Бойер также сказал, что хочет сосредоточиться на «эффективности и услугах для граждан».

«Будь то заделка ямы или получение разрешения на строительство, мы должны быть быстрее и эффективнее в предоставлении наших услуг. Чтобы добиться этого, мы инвестируем в новые технологические инструменты и внедряем новую организационную культуру», – сказал он.

Бойер стал самым молодым мэром Лаваля, избранным в 2021 году в возрасте 33 лет.

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