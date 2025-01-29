Снег и ветер: Жителей Монреаля просят отложить несрочные поездки

«Сочетание снега, ветра и низких температур может создать плохие условия для передвижения, ухудшить видимость и сделать дороги скользкими», – отмечает агентство.
Ожидается, что гололед продлится все утро до полудня.
«В этот период ожидается от пяти до 10 сантиметров легкого снега и локальные порывы ветра», – говорится в сообщении ECCC. «Плохие погодные условия могут привести к задержкам в работе транспорта».
Метеорологическое агентство также просит людей отложить несущественные поездки до улучшения условий.
Максимальная температура воздуха в среду составит -8 градусов Цельсия, но ветер может похолодать до -23 утром и до -16 днем.
Снег должен рассеяться к вечеру, а минимальное значение ожидается на уровне -16 градусов Цельсия, при этом ветер будет холодным и составит -15 вечером и -25 ночью.
В четверг ожидается солнечная погода, облачность усилится к позднему вечеру.
Максимальная температура ожидается на уровне -10.
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