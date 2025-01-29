Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Трюдо раскритиковал заявление Маска на митинге ультраправой партии
Elan Mask
Илон Маск

Трюдо раскритиковал заявление Маска на митинге ультраправой партии

Степан Артемьевский Янв 29, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо раскритиковал заявление Маска на митинге ультраправой партии отключены 1 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 января на пресс-конференции после встречи с польским премьером Дональдом Туском осудил слова миллиардера Илона Маска, который на митинге партии АдГ призвал немцев прекратить испытывать вину за своё прошлое.

 

Когда политиков попросили прокомментировать это высказывание, Трюдо отметил: «Прежде всего, необходимо осудить акты антисемитизма и, безусловно, любой рост нетерпимости или ненависти».

Он также подчеркнул, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны обеспечивать безопасность своих платформ от призывов к ненависти и насилию.

Стоит отметить, что 25 января Маск выступил на предвыборном митинге АдГ через видеосвязь, где высказал свои мысли о вине немцев за прошлое.

Сопредседатель партии Алис Вайдель, комментируя его слова, провозгласила: «Сделаем Германию вновь великой!».

Трюдо также отметил, что подобные высказывания могут подрывать усилия по восстановлению исторической справедливости и воссоединению людей после трагических событий прошлого. Он призвал международное сообщество к единству и совместным действиям против любых форм предвзятости и исторической ревизии.

Канадский премьер подчеркнул важность образования и информирования молодежи о последствиях ненависти и разделения. «Мы должны делать все возможное, чтобы следующему поколению было известно о муках, которые принесла ненависть, и о ценности взаимопонимания», — сказал он.

В ответ на слова Маска, эксперты в области политических наук отметили, что поддержка таких идей может привести к росту экстремизма и радикализации общества. Наблюдатели призывают к более строгому контролю за заявлениями общественных фигур, которые имеют значительное влияние на мнения людей и могут подрывать демократические основы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*