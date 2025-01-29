Трюдо раскритиковал заявление Маска на митинге ультраправой партии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 января на пресс-конференции после встречи с польским премьером Дональдом Туском осудил слова миллиардера Илона Маска, который на митинге партии АдГ призвал немцев прекратить испытывать вину за своё прошлое.

Когда политиков попросили прокомментировать это высказывание, Трюдо отметил: «Прежде всего, необходимо осудить акты антисемитизма и, безусловно, любой рост нетерпимости или ненависти».

Он также подчеркнул, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны обеспечивать безопасность своих платформ от призывов к ненависти и насилию.

Стоит отметить, что 25 января Маск выступил на предвыборном митинге АдГ через видеосвязь, где высказал свои мысли о вине немцев за прошлое.

Сопредседатель партии Алис Вайдель, комментируя его слова, провозгласила: «Сделаем Германию вновь великой!».

Трюдо также отметил, что подобные высказывания могут подрывать усилия по восстановлению исторической справедливости и воссоединению людей после трагических событий прошлого. Он призвал международное сообщество к единству и совместным действиям против любых форм предвзятости и исторической ревизии.

Канадский премьер подчеркнул важность образования и информирования молодежи о последствиях ненависти и разделения. «Мы должны делать все возможное, чтобы следующему поколению было известно о муках, которые принесла ненависть, и о ценности взаимопонимания», — сказал он.

В ответ на слова Маска, эксперты в области политических наук отметили, что поддержка таких идей может привести к росту экстремизма и радикализации общества. Наблюдатели призывают к более строгому контролю за заявлениями общественных фигур, которые имеют значительное влияние на мнения людей и могут подрывать демократические основы.

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