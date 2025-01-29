Как быть счастливым? Гарвард рекомендует!

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Результаты самого длительного в истории психологии научного эксперимента под названием “Гарвардское исследование развития взрослых людей”, стартовавшего в 1938 году и продолжающегося до сих пор, позволяют ученым утверждать: “Единственное, что на самом деле имеет значение в жизни, это наши отношения с другими людьми”. Однако главная проблема сегодняшнего дня состоит в том, что мы стремительно удаляемся от этой, казалось бы, очевидной истины. Социологи и психологи фиксируют, что мы перестали по-настоящему взаимодействовать между собой. Мы лишь имитируем общение и взаимную заинтересованность. О том, как счастливо жить в цифровую эпоху, как сохранять свою индивидуальность, способность творчески мыслить, саму “человечность”, расскажет программа “Технологии счастья”, посмотреть которую можно на сайте интерактивного ТВ eTVnet!

На eTVnet.com можно найти не только богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви, но и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, а также мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы! Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Будут вопросы, звоните: +1 (855) 251 65 45! А пока включайте вот эти фильмы, сериалы и передачи, которые, если и не сделают вас мгновенно счастливыми, то, по крайней мере, отличное настроение обеспечат!

Тур с Иванушками

Три подруги, в детстве фанатевшие от “Иванушек International”, понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту и поехать в фанатский тур за “Иванушками” по югу России и отвлечься от проблем взрослой жизни. Но в путешествие за ними увязывается дочка одной из героинь, 15-летняя Юлька, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной.

Плевако

По мотивам реальной истории жизни российского адвоката Федора Плевако. Москва, вторая половина XIX века. Блестящий адвокат Плевако на самом пике славы. Только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадежное дело. Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя.

Новогодний ол инклюзив

31 декабря вся страна собирается отмечать Новый год. Две совершенно разные семьи тоже торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать традиционный оливье, когда выясняют, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе “все включено”. Отцы семей давно знакомы и не ладят, нужно решить, кто же останется в доме? Но именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников, поэтому семьи не могут разъехаться и вынуждены провести время под одной крышей. Пока отцы конфликтовали, пропали дети. Теперь им нужно сплотиться: найти детей, принять роды, обезвредить преступников и доказать друг другу, что самое главное в жизни — семья.

Небриллиантовая рука

Семен Семенович Горбунков отправляется в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семену Семеновичу контрабандисты накладывают гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими “параллельноимпортными” товарами, ввозимыми в страну в обход государства. По заданию Шефа контрабандисты пытаются снять гипс с Горбункова, а сам он из скромного экономиста превращается в настоящего спецагента под кодовым именем “007-ен Семенович”.

Чужая жизнь

Оксана Аркадьева — хозяйка фитнесс-клуба, деловая и крайне конфликтная женщина. Однажды она ложится на обследование в больницу, где встречает Веру Кадочникову, подругу своей юности. Веру возмущает отношение заносчивой и бессердечной Оксаны к окружающим ее людям — больной пожилой женщине, подчиненным и даже к собственной дочери. И после ссоры Вера решает преподать ей суровый жизненный урок. Недавно узнавшая о своем смертельном диагнозе, Вера обманывает подругу и заставляет думать, будто дни Оксаны сочтены. К тому же вскоре подруги оказываются по разные стороны в борьбе за детский интернат, которым руководит Вера. И лишь примерив на себя чужую жизнь, пройдя трудный путь ошибок и сомнений, у Оксаны появится шанс измениться и обрести настоящее счастье.

Уродина

Вера Семенова — настоящая красавица, модель. Ни один мужчина не может устоять перед ней. И вскоре Вера встречает мужчину своей мечты — Олега, владельца модельного агентства. Он бросает к ее ногам все: драгоценности, наряды, деньги. Но блестящая жизнь заканчивается в один момент. Красавица превращается в уродину, когда неизвестный обливает ее кислотой. Вера приходит в себя в больнице, ее лицо обезображено. Олег тут же разрывает с ней отношения. Вера решает, что теперь будет всего добиваться сама. И во что бы то ни стало разыщет того, кто сломал ей жизнь.

Сказки Гофмана

Живет в Москве неприметная девушка Надежда Страхова. Ее муж Виталик, женился на Надежде ради столичной прописки и типовой “хрущевки” на окраине. Чтобы содержать семью, Надежда работает на двух работах: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто Гарик обращает внимание на красивые руки Надежды и неожиданно открывает перед ней сказочный мир кино и рекламы.

Пока брак не разлучит нас

Ольга готовится выйти замуж за Игоря, руководителя крупного производства. Недавно она исполнила свою мечту — открыла собственный магазин одежды. У сына Ольги от первого брака Данилы появилась любимая девушка Маша. Мать Ольги Зоя Николаевна во всем поддерживает дочь. Но налаженная с трудом жизнь рушится, когда из Лондона неожиданно прилетает мать Игоря — Анна. С этого момента в семье начинается черная полоса. Трем женщинам из разных поколений, Ольге, Зое Николаевне и Маше, приходится объединиться, чтобы спасти самое важное — семью, карьеру и любовь.

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