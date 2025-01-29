Оттава призывает Вашингтон избежать начала торговой войны

Глава МИД Канады Мелани Жоли в среду отправляется в Вашингтон для обсуждения с новым госсекретарем Марко Рубио вопроса о тарифах на канадские товары, которые Соединенные Штаты планируют ввести с 1 февраля.

Визит Жоли станет последней попыткой Канаде предотвратить создание беспрецедентной торговой конфронтации с одним из своих ближайших союзников.

В это время издание Politico сообщает о серьезных разногласиях в администрации США по вопросам пошлин, которые могут вызвать значительные политические и экономические последствия для страны.

Потенциальная торговая война между Канадой и США, а также новый свод времени в отношениях двух государств—членов G7, может начаться уже в конце этой недели.

По сообщению The Wall Street Journal, советники президента США Дональда Трампа подтверждают его намерение ввести 25% пошлины на изделия из Мексики и Канады с 1 февраля.

Трамп анонсировал увеличение тарифов в ноябре прошлого года и уточнил это в день своей инаугурации.

С учетом приближения срока введения пошлин, Мелани Жоли намерена использовать свой визит в Вашингтон для усилий по сохранению действующего соглашения о свободной торговле.

«Мы сделаем все возможное, чтобы избежать пошлин. Мы активно работаем с нашими американскими коллегами. Я считаю, что дипломатические усилия могут принести плоды»,— заявила Жоли перед отлетом.

Кроме того, она отметила, что собирается обсудить с европейскими и британскими партнерами меры на случай введения тарифов США. «Темой моих переговоров с коллегами из Великобритании и Европы станет наша реакция на эти пошлины. В многих столицах Европы сейчас активно обсуждается, как лучше всего ответить на вводимые тарифы и какие возможны варианты действий», — заявила Мелани Жоли.

Оценивая самые неблагоприятные сценарии для Канады, она ранее предупредила, что в качестве ответной меры Canada может прекратить экспорт электроэнергии и энергоносителей в США.

На данный момент Канада отправляет в Америку около 60% своей нефти и 85% своей электроэнергии.

С приближением 1 февраля президент Трамп все более усиливает давление на Канаду, которую он хотел бы видеть «51-м штатом США». В своем выступлении в Лас-Вегасе он заявил: «В ближайшем будущем наш размер может значительно увеличиться», намекнув на то, что «Канада полностью зависит от США» и, по его мнению, не может считаться суверенным государством.

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