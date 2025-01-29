Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире США приостановили свою экономическую и военную помощь Киеву
Конгресс США

США приостановили свою экономическую и военную помощь Киеву

Степан Артемьевский Янв 29, 2025 В Мире, Новости Комментарии к записи США приостановили свою экономическую и военную помощь Киеву отключены 1 Просмотров

 Как сообщает газета The Washington Post, после указа президента Дональда Трампа о приостановке предоставления помощи другим государствам на срок в 90 дней, Вашингтон прекратил как экономическую, так и военную поддержку Украины.

 

“По всей видимости, указ остановил финансирование военной помощи Украине,” – отмечается в публикации.

По словам анонимного украинского официального лица, в интервью американским журналистам, от США продолжается поступление лишь бюджетной помощи.

Ранее Wall Street Journal информировала, что приостановка американской помощи другим странам вероятно приведет к заморозке финансирования закупок вооружений как для Украины, так и для Тайваня.

При этом издание подчеркивало, что это не является единственным источником поставок оружия для этих стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*