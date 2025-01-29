США приостановили свою экономическую и военную помощь Киеву

“По всей видимости, указ остановил финансирование военной помощи Украине,” – отмечается в публикации.
По словам анонимного украинского официального лица, в интервью американским журналистам, от США продолжается поступление лишь бюджетной помощи.
Ранее Wall Street Journal информировала, что приостановка американской помощи другим странам вероятно приведет к заморозке финансирования закупок вооружений как для Украины, так и для Тайваня.
При этом издание подчеркивало, что это не является единственным источником поставок оружия для этих стран.
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