Чтиво сегодняшнего дня: Софья Урусова. Светская красавица пушкинской эпохи

“Она была красавица, энергичная, высокого роста, с чудесным голосом альтового тембра, и за её холодной внешностью скрывалась страстная натура… Немногие рисковали приблизиться к ней:”: вспоминала дочь Николая l про очаровательную княжну Софью Урусову, которые многие люди при дворе считали фавориткой государя.

“Она была красавица, энергичная, высокого роста, с чудесным голосом альтового тембра, и за её холодной внешностью скрывалась страстная натура… Немногие рисковали приблизиться к ней:”: вспоминала дочь Николая l про очаровательную княжну Софью Урусову, которые многие люди при дворе считали фавориткой государя.

Софья появилась на свет в 1804 году в Москве. Ее отцом был обер-гофмейстер Александр Михайлович Урусов, а матерью Екатерина Петровна, урожденная Татищева.

Когда Софье исполнилось шестнадцать лет, родители стали вывозить дочь в свет. Стройная, хорошенькая, с золотистыми локонами княжна была столь свежа и прелестна, что вскоре ее начали величать “царицей московских красавиц”.

Читала, что Александр Сергеевич Пушкин ухаживал за старшей сестрой Софьи – Марией. Как-то, придя в гости к Урусовым, великий поэт залюбовался Софьей и написал для девушки четверостишие.

Не веровал я троице доныне:

Мне бог тройной казался все мудрен;

Но вижу вас и, верой одарен,

Молюсь трем грациям в одной богине.

За происходящим наблюдал двоюродный брат Софьи Владимир Соломирский. Он был влюблен в нее и внимание Пушкина к его объекту воздыханий, вызвало у молодого человека острый приступ ревности. На эмоциях Соломирский объявил поэту, что вызывает его на дуэль. Но находящиеся рядом друзья семьи помогли погасить вспыхнувший конфликт.

Наравне со славой красавицы, Софья снискала репутацию “богини глупости”. А все из-за нескольких произошедших с ней историй.

Однажды на одном из балов, Софья кружилась в танце с кавалером, и он поинтересовался у милой барышни, какую книжку она сейчас читает. На что Софья томно ответила: “Розовенькую, а моя сестра голубенькую”. Кавалера это так насмешило, что он едва дождался окончания танца, а потом помчался делиться с окружающими услышанным. Мол, прелесть, какая она глупышка.

Еще, в “Воспоминаниях о былом”, Екатерина Сабанеева рассказывала историю, как влюбленный в княжну князь Мещерский беседовал с ней о поэзии. Софья долго его слушала, а потом внезапно поинтересовалась: “Князь, вы каким мылом пользуетесь, когда бреетесь?”.

Возможно, девушка под этими ответами подразумевала скрытый сарказм, прятала девичьи шпильки, но ее воспринимали на полном серьезе и считали, что княжна глуповата.

В 23 года Софья стала фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Николай l был поражен красотой Урусовой и столь откровенно ей восхищался, что по двору пошли слухи о том, что она его фаворитка. Но дочь государя категорически отрицала, что подобное возможно.

Был пущен слух, что Папа к ней неравнодушен. Это было неправдой. Никто другой, кроме Мама, никогда не волновал его чувств, такая исключительная верность многим казалась просто чрезмерной добросовестностью.

Внучка Кутузова Дарья Фикельмон написала по этому поводу:

Благосклонность к Софье Урусовой превратилась в фаворитизм… Великолепная особа, у неё не совсем правильные черты, зато белокурые волосы, очень белая кожа, волшебные плечи, но лицо, на котором написано сознание красоты, бесстрастно.

У Софьи было много поклонников. И не просто поклонников, а мужчин, опьяненных ее красотой и влюбленных в нее. Князь Мещерский, Дмитрий Николаевич Шереметев, Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин, Ирландский полковник Эдвард Джошуа Купер – это лишь часть тех, кто планировал стать мужем красавицы. Вот только она была ко всем холодна.

Когда шквал сплетен, окружавших императора и Урусову, стал невыносим, Николай l решил, что пора выдать Софью замуж. Он лично подобрал ей жениха. Его выбор пал на своего племянника – Павла Константиновича Александрова.

Поговаривали, что тот тоже влюблен в княжну. Вот только мысли о свадьбе с той, которую весь двор считал фавориткой царя, вызвали у Павла Константиновича ужас и он сделал все возможное, чтобы эта “честь” на него не пала.

В конце концов княжне нашли достойную кандидатуру – князя Льва Людвиговича Радзивилла. В 1832 году была объявлена помолвка, а в 1833 году 28 летняя Софья стала княгиней Радзивилл. Она уверяла, что любит своего избранника, а окружающие продолжали злословить. Например, поэт Петр Андреевич Вяземский написал:

Урусова вчера обратилась в княгиню Радзивилл, по крайней мере, духовно: о дальнейшем преображении не ведаю. Да едва ли! Он был очень болен и не совсем ещё оправился, а женился потому, что последние дни настали.

Весьма странные слова. Дело в том, что Лев Людвигович был моложе своей супруги на четыре года и умирать точно не собирался. Его жизнь будет долгой, он проживет до 77 лет.

Но семейная жизнь не сложилась. Супруги оказались слишком разными людьми и ни один из них не готов был подстраиваться под другого. Компромиссов они тоже не искали.

Софья надеялась, что муж будет жить рядом с ней, а он (человек военный) постоянно находился в военных походах и разъездах. Она взывала к мужу в письме: “Мне нужна семья, любимые люди и особенно мне нужно, чтобы меня любили”. А он считал ее жалобы женскими капризами, не стоящими его внимания.

Устав от ожидания, которому нет конца и краю, княгиня уехала во Францию. Она смогла стать важной фигурой в парижских великосветских кругах. С мужем ее больше ничего не связывало. “Доброжелатели” раскрыли ей глаза на то, что муж ее не любит, а предпочитает других дам. У князя действительно родилась внебрачная дочь. С Софьей детей не было. Княгиня писала:

Хватит страданий! Терпение имеет границы. Я, будучи так несчастна, всегда вела себя по отношению к нему великодушно и благородно. Я не могу больше продолжать смиряться и делать эти муки, не унижаясь.

Муж, недовольный тем, что она решила от него уйти, хотел лишить ее содержания, но не получилось. К нему супруга больше не вернулась.

Княгиня Радзивилл прожила до глубокой старости и скончалась 17 июля 1889 года в возрасте 85 лет. Ее похоронили на кладбище Монмартр. Могила, кстати, до сих пор в сохранности.