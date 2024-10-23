Гуляем по Монреалю: клубы

Интересные клубы нашего Монреаля

Club Stereo является знаковым местом для поклонников клубной музыки в Канаде. Его часто ставят в один ряд с культовым нью-йоркским клубом Studio 54. Это сравнение — настоящая похвала, на которую могут надеяться немногие другие заведения. Любители музыки со всех уголков мира сходятся во мнении, что Stereo в Монреале — один из лучших клубов на планете. Он стал любимым местом для ночных гуляк по всему миру. Стены Stereo разделены на несколько футов от внешнего периметра, что является инновационным решением для улучшения акустических характеристик. Танцпол специально оборудован на амортизаторах, чтобы обеспечить комфорт для уставших ног любителей танцев. Stereo — это настоящая мека электронной танцевальной музыки, которая привлекает ди-джеев из различных стран, чтобы выступать перед поклонниками электронной музыки и качественных клубов.

Канадский клуб Circus Afterhours начинает свою работу в два часа ночи и закрывается в полдень, поэтому, как шутят многие, клуб не совсем соответствует традиционному понятию ночного заведения. В то время как другие клубы завершают свою работу, Circus Afterhours открывает двери для всех, включая как «ночных», так и «дневных» гостей, ведь настоящие канадские любители клубной культуры не останавливаются даже на свету дня. Внутри клуба находятся несколько танцевальных залов, где звучат электро, трибальное и хаус-музыка. Среди постоянных диджеев, работающих в клубе, можно выделить Judge Jules и Prok.

Ночной Stereo-клуб представляет собой отличный способ провести вечер после работы в Монреале. Это заведение считается одним из самых известных клубов, специализирующихся на хауз-музыке, не только в Канаде, но и во всем мире. Клуб гордится своей великолепной звуковой системой, созданной при участии Скотта Ланкастера и диджея Дэвида Моралеса. Здесь за пультами работали известные артисты, такие как Том Стефан, Роджер Санчез и Джоески, которые являются настоящими мастерами танцевальной музыки. Также в Stereo-клубе был снят видеоклип канадского исполнителя Марка Мистерио на песню «Let Loose», где присутствует владелец заведения Скотт Ланкастер. В истории клуба имеются и печальные моменты, такие как пожар, который полностью его разрушил. На восстановление заведения было выделено 500 000 долларов. После ремонта клуб принял новый девиз: «Экология превыше всего», подразумевающий, что все блюда и напитки готовятся с использованием только чистой отфильтрованной воды.

Гольф-клуб “Дорваль” находится в пригороде Монреаля и по сей день является одним из самых старых и крупных гольф-клубов в Канаде. Учреждённый в 1981 году в юго-западной части Монреаля, изначально клуб представлял собой небольшое сообщество любителей гольфа, мечтавших создать площадку для крупных соревнований. В девяностые годы начались мероприятия по улучшению условий на клубном поле: его расширили и организовали участки как для юных игроков, так и для профессионалов. Сегодня “Дорваль” предлагает классическое поле на 18 лунок. С 1997 года при клубе функционирует гольф-школа для детей. Кроме того, на территории клуба имеется снек-бар, где посетители могут быстро перекусить во время своей игры.

Гольф-клуб Meadowbrook основан в 1930 году, когда в окрестностях Монреаля собралось первое общество поклонников этого вида спорта. В настоящее время у членов клуба есть стандартное 18-луночное игровое поле. Первое поле, предназначенное для проведения профессиональных турниров, было возведено в Коте-Сен-Люк сразу после завершения Второй мировой войны. Ранее гольфистам приходилось использовать несколько отдельных полей. Клуб также располагает магазином гольф-оборудования и рестораном, который предлагает услуги для проведения корпоративных мероприятий и банкетов.

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