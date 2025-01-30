Посол Канады в России оценила заявление Трампа о «51-м штате»

Посол Канады в России прокомментировала высказывания Дональда Трампа о потенциальном присоединении Канады к США, призвав не воспринимать их слишком серьезно.

Сара Тейлор отметила в интервью RTVI, что канадцы не желают быть частью американской нации.

«Я воспользуюсь словами одного из моих коллег, который сказал, что воспринимает Трампа всерьез, но не старается истолковывать его слова буквально.

Мы слушаем, что он говорит, но не принимаем это как абсолютную истину», — заявила посол.

Она добавила, что Канада и США являются хорошими друзьями с крепкими связями.

Однако канадцы гордятся своей идентичностью и страной: «Большинство из нас хочет поддерживать дружеские отношения с американцами, но не мечтает о вхождении в США», — подчеркнула она.

Тейлор также заметила, что не может уверенно судить о настоящих намерениях Трампа, указывая на важные вопросы торговли и тарифов, которые могут быть актуальны в будущем.

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