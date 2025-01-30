Тарифы Трампа: SAQ рассматривает возможность убрать американские вина со своих полок

Премьер-министр Квебека и его министр финансов не исключают идею убрать американское вино с полок SAQ, если Соединенные Штаты введут 25-процентные тарифы на продукцию из Канады 1 февраля.

Однако Франсуа Лего заявил, что не хочет «провоцировать» американского президента Дональда Трампа.

«SAQ на 100 процентов принадлежит правительству Квебека. Это вопрос к министру финансов. Мы не исключаем этого, но мы не на месте», – сказал Лего на пресс-брифинге в Сен-Оноре, департамент Сагеней-Лак-Сен-Жан, в среду.

Министр финансов Эрик Жирар, отвечающий за SAQ, намекнул в среду, что это один из сценариев, рассматриваемых в качестве ответной меры на тарифы, которыми угрожает президент Дональд Трамп.

«Это одна из тех вещей, которые мы рассматриваем», – сказал он, подчеркнув, что в первую очередь он работает над тем, чтобы избежать введения тарифов.

Отвечая на этот вопрос в среду днем, Лего сослался на комментарии кандидата Дональда Трампа на пост министра торговли Говарда Лютника.

«Лютник сказал, что если Канада не решит свою пограничную проблему, то тарифы будут введены уже в субботу», – сказал он. «Наш первый выбор – убедиться, что мы решим пограничную проблему, что нам удастся убедить Трампа».

В 2023-2024 годах 6,8 процента объема вина, проданного на SAQ, поступило из Соединенных Штатов, которые занимают четвертое место, далеко позади Франции (33,2 процента), Италии (23,3 процента) и Испании (10,8 процента).

Винный эксперт Натали Маклин говорит, что американские вина приносят 85 миллионов долларов в год, и это только в рамках продаж SAQ.

По ее словам, если правительство выполнит эту угрозу, жители Квебека могут потерять доступ к сотням популярных вин из Калифорнии и Орегона, а также к американскому бурбону и крепким спиртным напиткам.

Однако, по словам Маклин, это может дать SAQ уникальную возможность расширить продажи отечественной продукции. Поскольку большая часть того, что продает SAQ, импортируется, он мог бы расширить продажи квебекских вин, сидров и крепких напитков.

«Существует неудовлетворенный спрос», – говорит она, указывая на то, что винный туризм в Квебеке и Онтарио привлекает множество квебекских клиентов.

«У нас есть редкая возможность поддержать собственную экономику в период экономической нестабильности».

По словам Маклин, вино и спиртные напитки приносят экономике Канады 20 миллиардов долларов в год и обеспечивают 85 000 рабочих мест, однако только 11 процентов продукции, продаваемой в SAQ, является канадской.

Хотя Маклин признает, что изъятие американских вин с полок может привести к снижению продаж, она не теряет оптимизма.

Онтарио собирается сделать то же самое, и Маклин говорит, что лучшие товары LCBO – американские.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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