С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира — отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней.

Ежегодно 31 января отмечается Международный день очистки воды. Главная цель даты – напомнить людям о важности качества очистки воды, которую мы пьём и используем в быту, ведь без неё людям не выжить, а также – привлечение внимания к труду специалистов, работающих в данной сфере.

Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Афанасий Великий, память которого отмечается в этот день, считается одним из отцов греческой церкви. Он был архиепископом в Александрии в 4 веке. Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», — говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться.

По приказу царя Кунсткамеру расположили в Летнем дворце. Днем рождения музея является 31 января 1714 года. Коллекции росли, со всех концов России и из-за границы к музею стекались разнообразные диковинки. Кстати, посетители побаивались экспонатов. Тогда Петр приманил мужчин рюмочкой водки, а женщин угощали чашечкой кофе.

Товарный знак Coca-Cola был зарегистрирован только 31 января 1893 года основателем компании The Coca-Cola Company А. Кендлером. Бизнесмен выкупил рецепт напитка у вдовы Пембертона. Он сварил его вместе со своим «Бальзамом из крови растений». С этих пор Coca-Cola начала свое шествие по всему земному шару. Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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