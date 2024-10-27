Если вы находитесь в стильном районе «Плато» на улице Мэйн в Монреале, вас, возможно, привлечет необходимость избегать толп туристов, выстроившихся в очередь к знаменитому гастроному «У Швартца».

Эта местность изобилует кафе, театрами, модными магазинами и несколькими аптекaми, однако только «У Швартца» сохранил облик всемирно известного заведения начала XX века в Канаде. Гастроном функционирует уже более 80 лет, открытый в 1928 году иммигрантом из Румынии Рувимом Швартцем. Он все еще на прежнем месте с той же оригинальной вывеской — «Еврейские деликатесы Монреаля».

Посещение этого заведения похоже на путешествие в прошлое. Здесь витает насыщенный аромат мясных деликатесов, а стены декорированы чёрно-белыми снимками прошлых клиентов. Гастроном гордится отсутствием химических добавок в своих продуктах. Хотя в районе есть и другие магазины, «У Швартца» остается удачным выбором благодаря уникальным специям и технике обработки мяса.

Заведение настолько знаково, что, когда Квебек утвердил французский язык как официальный, «У Швартца» было разрешено сохранить апостроф в названии, несмотря на общепринятый запрет.

В 2012 году Селин Дион и её супруг Рене Анжелил вместе с известным мастером ресторанного бизнеса Полом Накисом приобрели гастроном за 10 миллионов долларов, и остается вопросом, изменится ли что-то под новым руководством.

Несмотря на смену владельцев, «У Швартца» продолжает сохранять свои традиции. Здесь можно встретить как местных жителей, так и туристов, которые стремятся попробовать знаменитые бургеры с говядиной и кониной, а также капустный салат с уникальным рецептом. Ощущение уюта и истории пронизывает атмосферу, а оформленные по старинным стандартам интерьеры создают особую ауру, уводящую в прошлое.

К сожалению, расширение влияния новой команды несколько изменило традиционный подход к обслуживанию. Возросшая популярность привела к тому, что время ожидания стола значительно увеличилось, а некоторые клиенты вспоминают о том, как важна была стремительность и доброжелательность персонала вечно занятых правильным делом. Тем не менее, кухня по-прежнему радует гурманов, продолжая делать акцент на качестве продуктов и уважении к еврейским кулинарным традициям.

Сегодня «У Швартца» уже нельзя назвать секретом, но его магия продолжает привлекать внимание. Множество людей возвращается сюда снова и снова, не только за едой, но и за непередаваемой атмосферой, которая напоминает о том, как на протяжении десятилетий это место служило центром притяжения для сообществ разных культур и национальностей.

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