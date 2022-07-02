Чтиво выходного дня: Жан-Жак Руссо – философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения

Его называют предтечей Великой французской революции. Проповедовал «возврат к природе» и призывал к установлению полного социального равенства.

Жан-Жак Руссо родился 28 июня 1712 года в городе Женева, Швейцария. В юности, молодой человек перепробовал многие профессии: служил лакеем, писцом, гувернером, учителем музыки, а в 1741 году уехал в Париж. Здесь Руссо сблизился с Дени Дидро и другими просветителями, сотрудничал в энциклопедии, куда писал статьи главным образом по вопросам музыки. В 10 лет маленький будущий философ остался без матери. Отец был часовым мастером и практически не уделял ему времени. Поэтому Жан-Жак Руссо был отправлен сначала на воспитание к дяде, а потом – на обучение ремеслу. В 1728 году будущий философ отправился скитаться по дорогам Швейцарии, Франции и Италии, где занимался самообразованием и самосовершенствованием. Он постигал естественные и общественные науки, изучал искусство и литературу. Это наложило отпечаток на дальнейшую судьбу философа.

В 1750 году его трактат «Рассуждение о науках и искусствах» принес автору премию Дижонской академии и известность. В последующие годы Руссо продолжал плодотворно работать, его оперы и пьесы ставятся на различных французских сценах, правда с переменным успехом. Наиболее значительно и известное музыкальное сочинение Руссо: опера «Деревенский колдун», написанная под влиянием итальянской оперной школы на собственное французское либретто. Первое представление оперы состоялось 10 октября 1752 года в Фонтенбло в присутствии короля. Через пятьдесят лет опера возобновлена в Париже при активном участии Филиппа Лефевра, дописавшего к ней ряд вставных танцевальных номеров.

После выхода в 1762 году педагогического романа «Эмиль», где автор развивал деистическую доктрину, на Руссо обрушился гнев католической церкви, а правительство распорядилось его арестовать. Автор вынужден покинуть Францию и уехать в Англию. Причем его преследовали не только французские католики, но и швейцарские протестанты.

У Руссо имелся весьма сложный характер: как человек являлся удивительно злопамятным, но в то же время обладал талантом забывать о своих благодетелях. К концу жизни в нем развилась мнительность: всюду мерещились заговоры с целью выставить его в неблагоприятном свете. В конце концов, терпение даже самых преданных друзей окончилось и философу указывали на дверь. Жан-Жак отличался необыкновенным тщеславием и гордыней. Его отзывы о собственном таланте, о достоинстве его сочинений, о его всемирной славе бледнеют перед его способностью любоваться своей личностью. Между тем Руссо оказал серьезное влияние на многие умы эпохи. Возможно, именно обостренные общественные противоречия вывели писателя на арену времени.

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Признав зловредным влияние наук и художеств, Жан-Жак искал в них душевного отдыха и источника славы. Выступив обличителем театра, он писал для него. Прославив «естественное состояние» и заклеймив позором общество и государство, как основанные на обмане и насилии, он провозгласил «общественный порядок священным правом, служащим основой для всех других». Постоянно воюя против разума и размышления, искал основы «для закономерного» государства в самом отвлеченном рационализме. Ратуя за свободу, Руссо признал единственную свободную страну своего времени несвободной. Вручая народу безусловную верховную власть, объявил чистую демократию неосуществимой мечтой.

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Благодаря сочетанию страсти с искусством, никто из писателей XVIII века не имел такого влияния на Францию и Европу, как Руссо. Философ преобразовал умы и сердца людей своего века тем, чем сам являлся, и еще более тем, чем казался. Его книга «Новая Элоиза» оказалась невероятно популярна, как и трактат «Общественный договор», где Руссо описал идеальное государство, свободный человеческий союз, власть в котором принадлежит всему народу и в котором все граждане равны. Вообще художественное наследие Руссо очень разнообразно но жанрам: это стихи, поэмы, комедии, оперы. В Париж Руссо смог вернуться только в 1770 году. С собой писатель привез и законченную рукопись «Исповеди», которая рассказывала потомкам истину о нем самом и о его врагах.

Жан-Жак Руссо посвятил воспитанию детей целую книгу – “Эмиль”. И несмотря на наличие пятерых детей, в их жизни и воспитании великий философ не участвовал. Более того, все его чада находились на содержании в воспитательных домах. Руссо говорил, что не хотел, чтобы они стали такими же искателями приключений, как он сам. В высокогорной Швейцарии, в старой Гельвеции есть маленький остров, расположенный на середине реки Рона, который носит имя великого просветителя из Франции. На острове находится небольшой парк с миниатюрными киосками и расставленными вокруг них маленькими столами со стульями. Также в нем находится памятник Руссо. Мало кто знает, но это тот самый парк, где великий романист любил прогуливаться.

Последние месяцы жизни Жан-Жак Руссо провел в Эрменонвиле, близ Парижа, де и скончался 2 июля 1778 года. Официальным местом захоронения общественного деятеля считался остров Ив. Сотни поклонников ежегодно посещали парк ради знакомства с мучеником, которого так ярко описал Шиллер в стихотворениях. В годы Великой французской революции останки философа перенесли в Пантеон. Через 20 лет два преступника украли ночью прах философа и выбросили в яму.