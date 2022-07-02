Подписаться на рассылку
Новости Авторы Виктория Христова Чтиво выходного дня: Жан-Жак Руссо – философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения
Фото: https://journal.bookmate.com/

Чтиво выходного дня: Жан-Жак Руссо – философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения

Виктория Христова Июл 2, 2022 Виктория Христова, Литературная страница, Новости, Образование Комментарии к записи Чтиво выходного дня: Жан-Жак Руссо – философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения отключены 25 Просмотров

Его называют предтечей Великой французской революции. Проповедовал «возврат к природе» и призывал к установлению полного социального равенства.

Жан-Жак Руссо родился 28 июня 1712 года в городе Женева, Швейцария. В юности, молодой человек перепробовал многие профессии: служил лакеем, писцом, гувернером, учителем музыки, а в 1741 году уехал в Париж. Здесь Руссо сблизился с Дени Дидро и другими просветителями, сотрудничал в энциклопедии, куда писал статьи главным образом по вопросам музыки. В 10 лет маленький будущий философ остался без матери. Отец был часовым мастером и практически не уделял ему времени. Поэтому Жан-Жак Руссо был отправлен сначала на воспитание к дяде, а потом – на обучение ремеслу. В 1728 году будущий философ отправился скитаться по дорогам Швейцарии, Франции и Италии, где занимался самообразованием и самосовершенствованием. Он постигал естественные и общественные науки, изучал искусство и литературу. Это наложило отпечаток на дальнейшую судьбу философа.

В 1750 году его трактат «Рассуждение о науках и искусствах» принес автору премию Дижонской академии и известность. В последующие годы Руссо продолжал плодотворно работать, его оперы и пьесы ставятся на различных французских сценах, правда с переменным успехом. Наиболее значительно и известное музыкальное сочинение Руссо: опера «Деревенский колдун», написанная под влиянием итальянской оперной школы на собственное французское либретто. Первое представление оперы состоялось 10 октября 1752 года в Фонтенбло в присутствии короля. Через пятьдесят лет опера возобновлена в Париже при активном участии Филиппа Лефевра, дописавшего к ней ряд вставных танцевальных номеров.

После выхода в 1762 году педагогического романа «Эмиль», где автор развивал деистическую доктрину, на Руссо обрушился гнев католической церкви, а правительство распорядилось его арестовать. Автор вынужден покинуть Францию и уехать в Англию. Причем его преследовали не только французские католики, но и швейцарские протестанты.

У Руссо имелся весьма сложный характер: как человек являлся удивительно злопамятным, но в то же время обладал талантом забывать о своих благодетелях. К концу жизни в нем развилась мнительность: всюду мерещились заговоры с целью выставить его в неблагоприятном свете. В конце концов, терпение даже самых преданных друзей окончилось и философу указывали на дверь. Жан-Жак отличался необыкновенным тщеславием и гордыней. Его отзывы о собственном таланте, о достоинстве его сочинений, о его всемирной славе бледнеют перед его способностью любоваться своей личностью. Между тем Руссо оказал серьезное влияние на многие умы эпохи. Возможно, именно обостренные общественные противоречия вывели писателя на арену времени.

Признав зловредным влияние наук и художеств, Жан-Жак искал в них душевного отдыха и источника славы. Выступив обличителем театра, он писал для него. Прославив «естественное состояние» и заклеймив позором общество и государство, как основанные на обмане и насилии, он провозгласил «общественный порядок священным правом, служащим основой для всех других». Постоянно воюя против разума и размышления, искал основы «для закономерного» государства в самом отвлеченном рационализме. Ратуя за свободу, Руссо признал единственную свободную страну своего времени несвободной. Вручая народу безусловную верховную власть, объявил чистую демократию неосуществимой мечтой.

Благодаря сочетанию страсти с искусством, никто из писателей XVIII века не имел такого влияния на Францию и Европу, как Руссо. Философ преобразовал умы и сердца людей своего века тем, чем сам являлся, и еще более тем, чем казался. Его книга «Новая Элоиза» оказалась невероятно популярна, как и трактат «Общественный договор», где Руссо описал идеальное государство, свободный человеческий союз, власть в котором принадлежит всему народу и в котором все граждане равны. Вообще художественное наследие Руссо очень разнообразно но жанрам: это стихи, поэмы, комедии, оперы. В Париж Руссо смог вернуться только в 1770 году. С собой писатель привез и законченную рукопись «Исповеди», которая рассказывала потомкам истину о нем самом и о его врагах.

Жан-Жак Руссо посвятил воспитанию детей целую книгу – “Эмиль”. И несмотря на наличие пятерых детей, в их жизни и воспитании великий философ не участвовал. Более того, все его чада находились на содержании в воспитательных домах. Руссо говорил, что не хотел, чтобы они стали такими же искателями приключений, как он сам. В высокогорной Швейцарии, в старой Гельвеции есть маленький остров, расположенный на середине реки Рона, который носит имя великого просветителя из Франции. На острове находится небольшой парк с миниатюрными киосками и расставленными вокруг них маленькими столами со стульями. Также в нем находится памятник Руссо. Мало кто знает, но это тот самый парк, где великий романист любил прогуливаться.

Последние месяцы жизни Жан-Жак Руссо провел в Эрменонвиле, близ Парижа, де и скончался 2 июля 1778 года. Официальным местом захоронения общественного деятеля считался остров Ив. Сотни поклонников ежегодно посещали парк ради знакомства с мучеником, которого так ярко описал Шиллер в стихотворениях. В годы Великой французской революции останки философа перенесли в Пантеон. Через 20 лет два преступника украли ночью прах философа и выбросили в яму.

 

 

 

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal