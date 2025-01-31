Квебек не исключает продления срока выпуска электромобилей до 2035 года

Квебек может не достичь своей цели – запретить продажу новых автомобилей, работающих на газе, уже в 2035 году – из-за неопределенности, вызванной президентом США Дональдом Трампом.

«Господин Трамп упомянул, что он менее заинтересован в развитии электромобилей, чем Элон Маск», – отметил премьер-министр Квебека Франсуа Лего в среду во время визита в Сагеней-Лак-Сен-Жан.

«Мы посмотрим, что делают три крупных американских автопроизводителя (…) Мы по-прежнему хотим как можно быстрее перейти на электромобили», – добавил он.

Учитывая неопределенность, министр окружающей среды Квебека Бенуа Шаретт заявил, что не исключает переноса срока достижения цели на 2035 год.

Пересмотр квебекских правил запланирован на 2026 год.

В среду на встрече с прессой в Национальном собрании Шаретт вновь заявил, что Квебек не «одинок на острове» и его экономика «в значительной степени интегрирована» с Северной Америкой.

«Если Квебек изолируется, у него не будет достаточной покупательной способности, чтобы самостоятельно диктовать рынку, но мы поддерживаем контакты с Калифорнией, Британской Колумбией и другими штатами», – сказал он.

Тем не менее, Québec Solidaire (QS) призывает Шаретта сохранить цель, несмотря ни на что, поскольку транспортный сектор выбрасывает 43 процента годовых выбросов парниковых газов.

Критик QS по вопросам транспорта Этьен Грандмонт предлагает Квебеку обратиться к другим рынкам, включая Китай, чтобы обеспечить соблюдение сроков.

«Мы должны рассмотреть все варианты, доступные Квебеку и Канаде. Так что это вариант, который мы должны оценить», – сказал он.

Однако Партия квебекуа (PQ) утверждает, что думать о сотрудничестве с Китаем для достижения целей электрификации транспорта в провинции «преждевременно».

Квебек должен в первую очередь поощрять покупку электромобилей, «которые доступны на рынке здесь, в Квебеке», утверждает депутат от PQ Жоэль Арсено (Joël Arseneau).

«Проблема китайских автомобилей, произведенных по низкой цене и с помощью механизма, сходного с «демпингом», которые приходят на рынок Квебека, мне кажется, еще не решена», – утверждает он.

Он осудил решение правительства Лего сократить программу «Roulez vert», в рамках которой покупателям электромобилей предоставлялись субсидии в размере от 3 500 до 7 500 долларов.

Цель 2035 года должна быть «сохранена», – согласился Марк Тангуэй, временный лидер Либеральной партии Квебека (PLQ), в среду, добавив: «Не сокращая „Roulez vert“, мы достигнем цели».

По словам Арсено, он опасается, что Шаретт может использовать Дональда Трампа как «полезный предлог, чтобы начать делать разворот или откладывать цели, которые он сам себе поставил».

«Когда я слышу, что оппозиция мобилизуется против возможного пересмотра, я говорю им: «Вы должны принять во внимание меняющуюся реальность», – ответил Шаретт, выступая перед прессой.

По его словам, он также считает, что китайская продукция «представляет собой проблему».

В свою очередь, лидер Консервативной партии Квебека (PCQ) Эрик Дюхайм заявил, что Квебеку следует отказаться от цели на 2035 год.

«Не правительство Квебека должно определять, какими автомобилями будут пользоваться люди«, – сказал инициатор движения „Mon char, mon choix“ (»Мой автомобиль, мой выбор”) в эфире Radio-Canada.

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