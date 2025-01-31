Подпольные альпинисты повадились забираться в монреальский монастырь Святого Иосифа

Католическая святыня, которая является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Монреаля, привлекает новый вид паломников.

С прошлого лета Ораторий Святого Иосифа пытается справиться с постоянным потоком городских исследователей – нарушителей, часто молодых, желающих взобраться на крест, возвышающийся над массивным куполом церкви.

Искатели приключений и острых ощущений уже много лет тайно взбираются на купол и другие исторические сооружения в окрестностях Монреаля.

Но Селин Барбо, пресс-секретарь оратории, говорит, что теперь люди проникают сюда почти каждые выходные, вероятно, привлеченные сообщениями других альпинистов в социальных сетях.

«Это один из знаковых памятников Монреаля», – сказала она. «Ораторий – самая высокая точка в городе. Это здание наследия, которое знают все. Так что забраться на этот купол… да еще и умудриться подняться на крест, по-моему, это просто акт смелости».

Ораторий Святого Иосифа, расположенный на склоне горы Ройал, является популярным местом для паломников, некоторые из которых поднимаются по 99 деревянным ступеням от улицы до церкви на коленях.

Первая часовня была построена на этом месте в 1904 году. Базилику начали строить 20 лет спустя, но возведение купола, одного из самых больших в мире, началось только в 1937 году.

Крест, высота которого над полом базилики достигает 97 метров, был освящен в 1941 году.

По словам Барбо, это был первый случай, когда нарушители прошли через церковь таким путем. Они повредили несколько дверей и украли камеру наблюдения.

Орган, по ее словам, не пострадал.

Этот инцидент заставил сотрудников оратории высказаться публично. Барбо сказала, что подростки могли легко повредить орган, который, по ее словам, является «частью ДНК» церкви.

«Мы подумали, что, возможно, настало время обратить внимание людей на опасность, которую это представляет», – сказала она. «Похоже, они не понимают, что подвергают свою жизнь опасности».

Барбо сказала, что падение с креста, скорее всего, будет смертельным.

Она добавила, что нарушители совершают «преступное деяние», и сказала, что церкви уже несколько раз приходилось ремонтировать двери.

«Пора прекратить это и перестать идти на неоправданный риск», – сказала она.

Полиция Монреаля (SPVM) заявила, что арестовала 14-летнего и двух 15-летних подростков в церкви в субботу вечером и ищет еще троих, которым удалось скрыться.

По словам Барбо, в церкви круглосуточно дежурит охрана, а также установлены камеры наблюдения, но из-за того, что территория очень большая, не всегда удается поймать нарушителей.

На фотографиях и видео, выложенных в социальных сетях, видно, что за последние месяцы на крест было совершено несколько успешных восхождений.

На видео, опубликованном в Instagram на прошлой неделе, видно, как три человека цепляются за крест, один из которых снимает с помощью палки для селфи, в разгар снежной бури.

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