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Новости Подросток найден мертвым в парке на Западном острове Монреаля
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Подросток найден мертвым в парке на Западном острове Монреаля

Степан Артемьевский Янв 31, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Подросток найден мертвым в парке на Западном острове Монреаля отключены 1 Просмотров

Еще одна подозрительная смерть на улицах Монреаля

 

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что их вызвали в парк на Западном острове Монреаля после того, как в четверг утром было обнаружено тело подростка.

По словам представителя полиции, звонок в службу 911 поступил в 8 утра после того, как прохожий обнаружил человека без сознания на земле недалеко от угла улиц Тринити и Шорет в Доллар-Дез-Ормо (DDO).

Подросток был признан мертвым на месте происшествия.

По словам полицейских, инцидент расследуется как подозрительная смерть.

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