Подросток найден мертвым в парке на Западном острове Монреаля

Еще одна подозрительная смерть на улицах Монреаля

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что их вызвали в парк на Западном острове Монреаля после того, как в четверг утром было обнаружено тело подростка.

По словам представителя полиции, звонок в службу 911 поступил в 8 утра после того, как прохожий обнаружил человека без сознания на земле недалеко от угла улиц Тринити и Шорет в Доллар-Дез-Ормо (DDO).

Подросток был признан мертвым на месте происшествия.

По словам полицейских, инцидент расследуется как подозрительная смерть.

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