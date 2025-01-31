Подросток найден мертвым в парке на Западном острове Монреаля

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что их вызвали в парк на Западном острове Монреаля после того, как в четверг утром было обнаружено тело подростка.
По словам представителя полиции, звонок в службу 911 поступил в 8 утра после того, как прохожий обнаружил человека без сознания на земле недалеко от угла улиц Тринити и Шорет в Доллар-Дез-Ормо (DDO).
Подросток был признан мертвым на месте происшествия.
По словам полицейских, инцидент расследуется как подозрительная смерть.
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