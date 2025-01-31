Министр иммиграции Квебека представляет законопроект, направленный на улучшение интеграции новоприбывших

Правительство Квебека представило законопроект, который изменит Хартию прав провинции, указав, что осуществление индивидуальных прав должно соответствовать модели интеграции иммигрантов в провинции.

Законопроект, представленный сегодня утром в законодательном собрании провинции министром иммиграции Жаном-Франсуа Робержем, требует, чтобы новоприбывшие принимали общую культуру Квебека.

В частности, от них ожидается изучение французского языка, обогащение квебекской культуры и «полноценное участие на французском языке в жизни квебекского общества».

Законопроект обязывает правительство разработать политику интеграции в квебекскую нацию и ее культуру, затрагивающую такие вопросы, как демократические ценности, доступ к культурному контенту Квебека и уважение к флагу Квебека и другим эмблемам провинции.

Кроме того, в законе говорится, что некоторые формы государственной финансовой помощи должны будут соответствовать новой модели интеграции.

По словам Робержа, предлагаемый закон будет способствовать укреплению чувства принадлежности, и все жители Квебека должны будут сотрудничать в принятии людей из разных слоев общества.

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