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Новости Министр иммиграции Квебека представляет законопроект, направленный на улучшение интеграции новоприбывших
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Флаг Квебека на Places des Arts. Фотография Жака Надо, газета Лё Девуар.

Министр иммиграции Квебека представляет законопроект, направленный на улучшение интеграции новоприбывших

Виктория Христова Янв 31, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Министр иммиграции Квебека представляет законопроект, направленный на улучшение интеграции новоприбывших отключены 1 Просмотров

Правительство Квебека представило законопроект, который изменит Хартию прав провинции, указав, что осуществление индивидуальных прав должно соответствовать модели интеграции иммигрантов в провинции.

 

Законопроект, представленный сегодня утром в законодательном собрании провинции министром иммиграции Жаном-Франсуа Робержем, требует, чтобы новоприбывшие принимали общую культуру Квебека.

В частности, от них ожидается изучение французского языка, обогащение квебекской культуры и «полноценное участие на французском языке в жизни квебекского общества».

Законопроект обязывает правительство разработать политику интеграции в квебекскую нацию и ее культуру, затрагивающую такие вопросы, как демократические ценности, доступ к культурному контенту Квебека и уважение к флагу Квебека и другим эмблемам провинции.

Кроме того, в законе говорится, что некоторые формы государственной финансовой помощи должны будут соответствовать новой модели интеграции.

По словам Робержа, предлагаемый закон будет способствовать укреплению чувства принадлежности, и все жители Квебека должны будут сотрудничать в принятии людей из разных слоев общества.

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