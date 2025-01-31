“Секс и ничего личного”, или Фильмы ко Дню св. Валентина!

В преддверии самого романтичного дня в году – Дня всех влюбленных – наши друзья в компании интерактивного ТВ eTVnet подготовили подборку фильмов, которые стоит включить 14 Февраля. Даже не пытайтесь устоять перед соблазном подписаться на этот отличный сервис.

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Секс и ничего личного

Когда любимая девушка “выносит тебе гарбуз”, мотивируя это тем, что ты полный бездарь в постели, значит, счастливой жизни пришел конец, по крайней, мере половой. Но Сергей встречает стриптизершу Диану, которая берется сделать из него настоящего мачо. И хотя ее уроки носят только теоретический характер, скучными и бесполезными они точно не будут. Чем закончитс эта история

Уроки обольщения

Три женщины разного возраста Кира, Соня и Алла встречаются по воскресеньям в сквере. Алла и Соня гуляют с внуками, а Кира – с сыном. Алла, самая мудрая и опытная, дает “уроки соблазнения” мужчин своим знакомым. Следуя ее советам, Соня действительно меняет расстановку сил во взаимоотношениях с мужем и любовником. Вдруг выясняется, что любовник – не кто иной, как муж Аллы…

Соблазн

Старшекласснице Жене Родимцевой трудно устоять перед соблазном и искушением оказаться в элите класса. Ей, как многим ее одноклассникам, хочется ездить на машине, быть в центре внимания, но приходится дорого платить за поруганную любовь, за необходимость выдавать себя за другую и за то, что предала мать.

Идеальная жена

Олег 10 лет прожил в счастливом браке, но так и не понял, какой должна быть идеальная жена. И вот ему дают не одну, а сразу трех жен: одна – домохозяйка, вторая – карьеристка, а третья – секс-бомба. Никто не знает, что ловелас Дима, не пропускающий ни одной юбки, на самом деле побаивается женщин. 14 февраля он знакомится с очередной “серой мышкой” – секретаршей Олей. Олег и не подозревает, что эта девушка просто создана для него! Но в этот волшебный день миром правит Любовь, и кто знает, какие еще сюрпризы она готовит людям.

Постельные сцены

Сорокалетний неудачник, впавший в душевную кому. Его располневшая и не удовлетворенная жизнью жена. Их сын-солдат, который не умеет постоять за себя. Его сослуживец, которого не любят родители. Любовница сослуживца, которая платит молоденькому солдату за секс. Муж любовницы – гей. Когда-то давно, в детстве, все они мечтали вырасти и найти свое счастье: настоящую любовь, одну на всю жизнь.

Раскаяние (Соблазн)

О несчастливой любви юной провинциалки Веры к столичному бизнесмену. Отвергнутой Вере придется пройти через предательство, тюрьму и расставание со своим ребенком.

Верность

Лена – талантливый акушер-гинеколог, ее муж Сережа – артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, а секса нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того, чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами.

Будь моим Кириллом

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает – у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

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