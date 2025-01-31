В Канаде умерла женщина из США, которую более 50 лет разыскивали за убийства

Ей было 85 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти Миссури.

Первое преступление Кинн произошло в 1960 году в Миссури, когда она убила своего мужа выстрелом в затылок.

Шэрон утверждала, что это был несчастный случай, и что их двухлетняя дочь случайно нажала на спусковой крючок.

Суд установил, что между супругами существовали серьезные конфликты.

Вскоре после этого она была вовлечена во второе убийство.

Шэрон соблазнила замужнюю женщину, встретившись с ней под ложным предлогом, после чего та пропала.

Позже её тело было найдено с огнестрельными ранениями.

Несмотря на обвинения, Шэрон освободили под залог.

Она сбежала в Мексику, где получила 13 лет за убийство мужчины.

В 1969 году ей удалось вновь бежать из тюрьмы, и её местоположение оставалось неизвестным до её смерти в январе этого года.

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