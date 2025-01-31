США вводят 25%-е пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля

Президент Дональд Трамп объяснил это мерой, необходимой для борьбы с нелегальной миграцией и наркотической контрабандой, в частности, фентанилом, который поступает через границы.

Он отметил, что при ухудшении ситуации тарифы могут быть увеличены, добавив, что пока не решено, будет ли нефть включена в список товаров с пошлинами, так как это зависит от цен и отношения Канады и Мексики к США.

В ответ на действия Вашингтона Канада составила перечень американских товаров стоимостью 105 миллиардов долларов, на которые могут быть наложены ответные пошлины.

Глава канадского МИД Мелани Жоли предупредила о возможных действиях, подчеркивая, что Оттава обсудит это с союзниками в ЕС и Великобритании.

Мексика также рассматривает введение ответных мер, преимущественно против американских автопроизводителей, таких как Ford и General Motors, работающих на ее территории.

Эксперты предостерегают о возможных серьезных экономических последствиях. Особенно уязвимыми могут оказаться автомобильная и энергетическая отрасли, учитывая тесные торговые связи между США, Канадой и Мексикой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.