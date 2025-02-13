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Экономика Недвижимость Повлияют ли угрозы Трампа на проценты под ипотеку?

Повлияют ли угрозы Трампа на проценты под ипотеку?

Степан Артемьевский Фев 13, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Повлияют ли угрозы Трампа на проценты под ипотеку? отключены 5 Просмотров

Экономический конфликт между Соединенными Штатами и Канадой создает неопределенность, и это не обошло стороной рынок жилья.

Экономический конфликт между Соединенными Штатами и Канадой создает неопределенность, и это не обошло стороной рынок жилья. Например, внезапное падение стоимости канадского доллара по отношению к американской валюте в результате угроз Дональда Трампа привело к тому, что в Канаде возникла угроза рецессии. Какое решение вам следует принять, прежде чем брать ипотечный кредит на покупку жилья?
По мнению брокеров по ипотеке лучше поторопиться.

Хотя президент США предложил 30-дневную отсрочку, прежде чем вводить (или не вводить) 25-процентные тарифы на канадский импорт, его угроза привела к тому, что доходность пятилетних государственных облигаций Канады – эталона, который кредиторы используют для установления пятилетних ставок по ипотеке, – упала до 2,58 %. В результате процентные ставки по фиксированным ипотечным кредитам снизились. Покупатели ставок уже пользуются скидками: самая низкая пятилетняя фиксированная ипотечная ставка в Канаде сейчас составляет 3,89 %. Однако неясно, как долго доходность будет оставаться низкой. Когда было объявлено о 30-дневной передышке от тарифов, доходность уже вернулась в диапазон 2,75 %.

«Если вы сейчас находитесь в поисках ипотечной ставки, важно действовать, пока доходность еще падает, и получить предварительное одобрение ставки, чтобы обеспечить доступ к фиксированным ставкам, доступным сегодня, до того, как ситуация на рынке снова изменится».
– Филипп Симар, директор по ипотечному кредитованию в Квебеке компании Ratehub
«Некоторые экономисты прогнозируют, что в конечном итоге базовая ставка составит 1,5% к концу 2025 года. Переменные ипотечные ставки продолжат снижаться, что сделает их более доступными для заемщиков, которые менее склонны к риску», – объясняет Филипп Симар.

Мало кто может предсказать, как канадский рынок жилья  и рынок Квебека  отреагируют на введение тарифов Соединенными Штатами и Канадой.

До всей этой шумихи вокруг тарифов ходили разговоры о том, что этой весной рынок будет оживленным. Канадская ассоциация недвижимости (CREA) пересмотрела свои прогнозы на 2025 год, предсказав рост продаж на 8,6 % (по сравнению с 6,6 % в 2024 году) и рост цен на жилье на 4,7 %.

Однако Филипп Симар отмечает, что рынок жилья подвержен ряду рисков.

«Наибольший риск падения спроса на рынке жилья заключается в том, что на канадцев повлияют факторы рецессии, такие как потеря работы . Даже очень низкие процентные ставки мало что сделают для поддержки спроса при таком сценарии», – считает он.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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