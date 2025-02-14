Любовь, книги и компьютеры: Тройной праздник 14 февраля! С добрым утром, Монреаль!

День всех влюбленных и не только
14 февраля – не просто День святого Валентина. Этот день богат на события и праздники, о которых вы могли не знать:
– День всех влюбленных
– Международный день дарения книг
– День компьютерщика
Любопытные исторические факты
В этот день в разные годы происходили интересные события:
– 1718: Петр I лишил сына Алексея прав на престол
– 1895: Премьера пьесы Оскара Уайльда “Как важно быть серьезным” в Лондоне
– 1918: Введение григорианского календаря в России
– 1950: Подписание советско-китайского Договора о дружбе
Праздник для книголюбов
С 2012 года 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. Это прекрасная возможность:
– Подарить книгу ребенку
– Привить любовь к чтению
– Поделиться любимой литературой с близкими
Компьютерщики тоже празднуют
14 февраля 1946 года миру был представлен первый работающий электронный компьютер ENIAC I.
С тех пор этот день неофициально считается Днем компьютерщика.
Как провести этот день?
– Порадуйте любимых подарками и вниманием
– Подарите книгу другу или ребенку
– Поблагодарите знакомого компьютерщика за его труд
– Узнайте больше об истории этого дня
Пусть этот день будет наполнен любовью, знаниями и технологиями! С праздником, монреальцы!
С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.