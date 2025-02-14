Любовь, книги и компьютеры: Тройной праздник 14 февраля! С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

День всех влюбленных и не только

14 февраля – не просто День святого Валентина. Этот день богат на события и праздники, о которых вы могли не знать:

– День всех влюбленных

– Международный день дарения книг

– День компьютерщика

Любопытные исторические факты

В этот день в разные годы происходили интересные события:

– 1718: Петр I лишил сына Алексея прав на престол

– 1895: Премьера пьесы Оскара Уайльда “Как важно быть серьезным” в Лондоне

– 1918: Введение григорианского календаря в России

– 1950: Подписание советско-китайского Договора о дружбе

Праздник для книголюбов

С 2012 года 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. Это прекрасная возможность:

– Подарить книгу ребенку

– Привить любовь к чтению

– Поделиться любимой литературой с близкими

Компьютерщики тоже празднуют

14 февраля 1946 года миру был представлен первый работающий электронный компьютер ENIAC I.

С тех пор этот день неофициально считается Днем компьютерщика.

Как провести этот день?

– Порадуйте любимых подарками и вниманием

– Подарите книгу другу или ребенку

– Поблагодарите знакомого компьютерщика за его труд

– Узнайте больше об истории этого дня

Пусть этот день будет наполнен любовью, знаниями и технологиями! С праздником, монреальцы!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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