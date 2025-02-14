Королевский побег: Меган Маркл покидает “Игры непокоренных” после романтического ужина с принцем Гар

Неожиданный поворот на “Играх непокоренных”
Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Канаду для поддержки “Игр непокоренных”, но их совместное появление оказалось недолгим.
После краткого визита на элитный горнолыжный курорт Уистлер Меган неожиданно покинула мероприятие, оставив принца Гарри в одиночестве.
Запланированный отъезд или внезапное решение?
Несмотря на слухи, источники, близкие к паре, утверждают, что ранний отъезд Меган был запланирован заранее:
“Она не могла оставаться в Канаде все девять дней соревнований — разлука с детьми была бы слишком долгой”, — пояснил инсайдер.
Этот шаг не стал сюрпризом для организаторов, учитывая, что герцогиня ранее покинула Invictus Games в Дюссельдорфе за пять дней до финала.
Романтическое прощание
Перед расставанием пара успела отметить День святого Валентина:
– Ужин в итальянском ресторане Il Caminetto
– Меган блистала в платье Carolina Herrera и туфлях Aquazzura
– Особый акцент — бриллиантовые серьги, подаренные Гарри
Интересный факт: за соседним столиком сидел канадский певец Майкл Бубле с супругой, с которыми герцоги обсудили благотворительность и поддержку Invictus Games.
Что дальше?
– Принц Гарри продолжит участие в оставшихся мероприятиях самостоятельно
– Меган не планирует возвращаться в Канаду до окончания игр
Этот неожиданный поворот событий вновь привлекает внимание к отношениям внутри королевской семьи и вызывает вопросы о будущем участии Меган в публичных мероприятиях.
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