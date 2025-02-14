Королевский побег: Меган Маркл покидает “Игры непокоренных” после романтического ужина с принцем Гар

43-летняя Меган Маркл неожиданно завершила своё пребывание в Канаде, оставив принца Гарри на мероприятиях Invictus Games. Герцогиня вернулась в Лос-Анджелес к своим детям — пятилетнему Арчи и трёхлетней Лилибет, которые всё это время оставались в США.

Неожиданный поворот на “Играх непокоренных”

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Канаду для поддержки “Игр непокоренных”, но их совместное появление оказалось недолгим.

После краткого визита на элитный горнолыжный курорт Уистлер Меган неожиданно покинула мероприятие, оставив принца Гарри в одиночестве.

Запланированный отъезд или внезапное решение?

Несмотря на слухи, источники, близкие к паре, утверждают, что ранний отъезд Меган был запланирован заранее:

“Она не могла оставаться в Канаде все девять дней соревнований — разлука с детьми была бы слишком долгой”, — пояснил инсайдер.

Этот шаг не стал сюрпризом для организаторов, учитывая, что герцогиня ранее покинула Invictus Games в Дюссельдорфе за пять дней до финала.

Романтическое прощание

Перед расставанием пара успела отметить День святого Валентина:

– Ужин в итальянском ресторане Il Caminetto

– Меган блистала в платье Carolina Herrera и туфлях Aquazzura

– Особый акцент — бриллиантовые серьги, подаренные Гарри

Интересный факт: за соседним столиком сидел канадский певец Майкл Бубле с супругой, с которыми герцоги обсудили благотворительность и поддержку Invictus Games.

Что дальше?

– Принц Гарри продолжит участие в оставшихся мероприятиях самостоятельно

– Меган не планирует возвращаться в Канаду до окончания игр

Этот неожиданный поворот событий вновь привлекает внимание к отношениям внутри королевской семьи и вызывает вопросы о будущем участии Меган в публичных мероприятиях.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.