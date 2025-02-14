Дважды везунчик: Жительница Квебека сорвала два крупных выигрыша за неделю!

Жительница города Квебек в Канаде, Сильви Бертран, дважды за неделю оказалась победительницей крупных лотерей.

Удача, которая поражает

Сильви Бертран, жительница города Квебек, стала настоящей звездой лотерейных новостей. За одну неделю ей удалось дважды стать победительницей крупных розыгрышей, что кажется невероятным даже для самых заядлых игроков.

Двойной джекпот

– Первый выигрыш: Сильви участвовала в популярной телеигре *La Poule aux oeufs d’or* и забрала домой 32 тысячи канадских долларов.

– Второй выигрыш: Через несколько дней она снова купила билет на тот же розыгрыш и сорвала еще больший куш — 100 тысяч долларов.

Планы на выигрыш

Сильви уже знает, как распорядиться внезапным богатством. Она планирует:

– Купить новый автомобиль

– Сделать ремонт в доме

– И просто порадовать себя и своих близких

“Мы планируем себя порадовать”, — поделилась счастливица.

Удача любит настойчивых?

История Сильви напоминает о других невероятных случаях везения. Например, недавно пожилая женщина из Вирджинии положила лотерейный билет в свою Библию и позже обнаружила, что выиграла 1 миллион долларов. Хотя она не раскрыла свои планы на деньги, ее восторг был неподдельным.

Вдохновение для всех

История Сильви Бертран — это напоминание о том, что удача может улыбнуться каждому. Возможно, стоит попробовать свою судьбу? Ведь кто знает, может быть, следующий счастливый билет окажется именно у вас!

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