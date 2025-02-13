Социальный работник в Монреале, был лишен права на профессиональную деятельность сроком на пять лет

Патрик Жирар, социальный работник в Монреале, был лишен права на профессиональную деятельность сроком на пять лет после решения, вынесенного Квебекским орденом социальных работников и семейных терапевтов (OTSTCFQ), за хищение более $2,700, предназначенных для бездомных.

Жирар, работавший в программе Университетской больницы Монреаля при Миссии Старой Пивоварни, был признан виновным в подделке подписи и уничтожении доказательств, а также в других нарушениях.

Украденные средства представляли собой пожертвования, предназначенные для уязвимых клиентов для покрытия их основных жизненных расходов, таких как еда и жилье.

Один из пострадавших — 58-летний бездомный мужчина с хроническими психическими заболеваниями, что еще больше подчеркивает серьезность нарушения доверия.

В постановлении было указано, что социальные работники обязаны поддерживать отношения, основанные на доверии, учитывая их работу с людьми, которые сталкиваются с серьезными психическими и социальными проблемами.

В прошлом у Жирара были судимости, включая кражу, банковское мошенничество и вождение в состоянии алкогольного опьянения, что также было учтено при вынесении приговора.

Несмотря на это, его лишили права на профессию сроком на пять лет и наложили штраф в размере $5,000 за его проступки, которые поставили под сомнение его честность и профессиональное поведение.

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