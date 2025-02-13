Чтиво дня сегодняшнего: трилогия Бомарше – актуальная и современная во все времена

Наконец-то! Впервые в жизни я дочитала трилогию Бомарше до конца. Вы не поверите, но я говорю о знаменитой “Преступной матери”. Первые две пьесы — «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро» — перечитывала не раз.

А вот третья все время ускользала от меня, пока, наконец, не настал этот день! И знаете, мне она понравилась, пожалуй, даже больше предыдущих двух.

«Преступная мать» — это уже не комедия, а скорее драма, с глубокой психологией и серьезными размышлениями. В этой пьесе Альмавива и Фигаро, бывшие противники, становятся союзниками. Фигаро разоблачает в доме графа нового “Тартюфа” — лицемера Бенарса, который маскируется под честного человека. Но в итоге побеждает гуманизм! Не буду раскрывать всех подробностей, прочтите сами — гарантирую, это того стоит! Написано удивительно легко и увлекательно.

Пока я читала, не раз вспоминала легендарную постановку «Фигаро» в моем любимом театре и некоторые любопытные факты из жизни самого Бомарше. О постановке можно говорить бесконечно, но лучше один раз увидеть, однако в исключительно классическом составе, собранным гениальным Марком Захаровым, и только! А вот про самого автора расскажу несколько интересных моментов. Нет, это не Америка, но, скажем так, приоткроем завесу Индии.

Помните графиню Альмавиву, играющую на арфе? Так вот, Бомарше, тогда еще Карон, был придворным учителем игры на арфе для дочерей Людовика XV! И более того, он изобрел педаль для арфы, которая улучшала качество звука — делала его чище и точнее. Это ли не гениальность?

Знаете ли вы, что при написании «Женитьбы Фигаро» Бомарше был уверен, что роль Керубино должен исполнять юный, прелестный девичий образ? Ну, почти так и случилось! И еще, именно Бомарше добился принятия во Франции первых законов об авторском праве, которые позволили писателям получать доходы с постановок и публикаций их произведений. Сегодня это кажется само собой разумеющимся, а тогда это был настоящий прорыв! В вопросах авторского права Карон был первооткрывателем.

А вот один из менее известных, но весьма пикантных эпизодов его биографии: Бомарше пришлось бежать в Лондон, чтобы избежать наказания за одну из крупнейших афер своего времени — контракт на поставку вооружений для французской армии, который он не выполнил. В те времена такие дела карались очень сурово!

Ну и, конечно, типография, которую он открыл для печати роскошного собрания сочинений Вольтера… Это предприятие принесло ему миллионные убытки. Но разве не в этом духе вся его жизнь — дерзкая, рискованная, полная великих замыслов и неудач?

Читайте хорошие книги и смотрите правильные спектакли! Да, и как было написано на постере, посвященном 400-му любимому спектаклю: «Слава безумцам!» Слова Мэтра и Гения режиссуры, между прочим!

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