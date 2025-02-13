Дени Кодерр выходит из гонки за лидерство Либеральной партии Квебека

Бывший мэр Монреаля Дени Кодерр официально объявил о своем отказе от участия в борьбе за пост лидера Либеральной партии Квебека.

В длинном посте на своей странице в Facebook во вторник вечером Кодерр сообщил, что после размышлений он решил не подавать апелляцию на решение избирательного комитета, который на прошлой неделе отклонил его кандидатуру.

Комитет, не предоставив причин, 7 февраля объявил, что его заявление на участие в гонке «неприемлемо». У Кодерра было пять дней на подачу апелляции.

В своем посте Кодерр, который также является бывшим депутатом от Либеральной партии, намекнул, что стал жертвой «утечек» в ходе предвыборной кампании, вероятно, ссылаясь на свои финансовые проблемы с налоговыми органами. В декабре CTV News подтвердил, что Налоговая служба Канады требует с него более $260,000 через подачу иска о взыскании ипотеки, а также $133,000 требует Revenu Québec.

«Наша прозрачность в этом вопросе безупречна, и это лишь подтверждает, что исход был предрешен заранее. Слово “отвращение” к сложившейся ситуации — это слишком мягко сказано», — написал Кодерр.

Он добавил, что все долги «обеспечены и гарантированы», и намерен подать иск против Revenu Québec.

Гонка за лидерство в партии началась в прошлом месяце, и фаворитом считается бывший федеральный министр транспорта Пабло Родригес. Другими кандидатами являются бывший генеральный директор Федерации торгово-промышленных палат Квебека Шарль Миллиард, налоговый адвокат Марк Беланже и фермер из Босса Марио Руа.

Нового лидера партии объявят 14 июня.

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