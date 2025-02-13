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Новости Дени Кодерр выходит из гонки за лидерство Либеральной партии Квебека

Дени Кодерр выходит из гонки за лидерство Либеральной партии Квебека

Степан Артемьевский Фев 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Дени Кодерр выходит из гонки за лидерство Либеральной партии Квебека отключены 1 Просмотров

Бывший мэр Монреаля Дени Кодерр официально объявил о своем отказе от участия в борьбе за пост лидера Либеральной партии Квебека.

В длинном посте на своей странице в Facebook во вторник вечером Кодерр сообщил, что после размышлений он решил не подавать апелляцию на решение избирательного комитета, который на прошлой неделе отклонил его кандидатуру.

Комитет, не предоставив причин, 7 февраля объявил, что его заявление на участие в гонке «неприемлемо». У Кодерра было пять дней на подачу апелляции.

В своем посте Кодерр, который также является бывшим депутатом от Либеральной партии, намекнул, что стал жертвой «утечек» в ходе предвыборной кампании, вероятно, ссылаясь на свои финансовые проблемы с налоговыми органами. В декабре CTV News подтвердил, что Налоговая служба Канады требует с него более $260,000 через подачу иска о взыскании ипотеки, а также $133,000 требует Revenu Québec.

«Наша прозрачность в этом вопросе безупречна, и это лишь подтверждает, что исход был предрешен заранее. Слово “отвращение” к сложившейся ситуации — это слишком мягко сказано», — написал Кодерр.

Он добавил, что все долги «обеспечены и гарантированы», и намерен подать иск против Revenu Québec.

Гонка за лидерство в партии началась в прошлом месяце, и фаворитом считается бывший федеральный министр транспорта Пабло Родригес. Другими кандидатами являются бывший генеральный директор Федерации торгово-промышленных палат Квебека Шарль Миллиард, налоговый адвокат Марк Беланже и фермер из Босса Марио Руа.

Нового лидера партии объявят 14 июня.

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