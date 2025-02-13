VinFast вызывает фурор: новые модели угрожают доминированию Tesla

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast набирает обороты и может бросить вызов Tesla, заняв лидирующие позиции на рынке.

На Международном автосалоне в Канаде 2025 года компания представит свои новые модели VF 8 и VF 9, а также дебютируют последние разработки VF 6 и VF 7.

Эти модели могут существенно изменить баланс сил в сегменте электромобилей в Северной Америке.

Семейный электромобиль VF 9 обеспечивает запас хода в 531 км, а VF 8 — 412 км на одной зарядке.

Оба автомобиля оснащены новейшими технологиями, соответствующими современным требованиям к безопасности и комфорту.

На автосалоне посетители смогут протестировать новинки на крупнейшей крытой трассе для электромобилей в Канаде.

С увеличением спроса на электромобили VinFast стремительно завоёвывает американский рынок, предлагая более доступные и экологичные решения, что делает компанию серьёзным конкурентом для таких гигантов, как Tesla.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.