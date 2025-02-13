VinFast вызывает фурор: новые модели угрожают доминированию Tesla

На Международном автосалоне в Канаде 2025 года компания представит свои новые модели VF 8 и VF 9, а также дебютируют последние разработки VF 6 и VF 7.
Эти модели могут существенно изменить баланс сил в сегменте электромобилей в Северной Америке.
Семейный электромобиль VF 9 обеспечивает запас хода в 531 км, а VF 8 — 412 км на одной зарядке.
Оба автомобиля оснащены новейшими технологиями, соответствующими современным требованиям к безопасности и комфорту.
На автосалоне посетители смогут протестировать новинки на крупнейшей крытой трассе для электромобилей в Канаде.
С увеличением спроса на электромобили VinFast стремительно завоёвывает американский рынок, предлагая более доступные и экологичные решения, что делает компанию серьёзным конкурентом для таких гигантов, как Tesla.
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