Стрельба в ресторане в центре Монреаля

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как в ресторане в центре города ранним утром в среду прозвучали выстрелы.

Как сообщают представители полиции, патрульные офицеры около 4:15 утра, патрулируя район улиц Сент-Катрин и де Блёри, заметили повреждения на окнах ресторана.

«На стеклянной витрине ресторана были обнаружены следы от нескольких выстрелов», — рассказала пресс-секретарь полиции Каролин Шеврефилс. «Также были найдены гильзы».

Пострадавших нет, и на данный момент никто не был арестован.

«Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Место происшествия охраняется следователями», — добавила Шеврефилс.

Расследование продолжается.

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