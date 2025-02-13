Стрельба в ресторане в центре Монреаля

Как сообщают представители полиции, патрульные офицеры около 4:15 утра, патрулируя район улиц Сент-Катрин и де Блёри, заметили повреждения на окнах ресторана.
«На стеклянной витрине ресторана были обнаружены следы от нескольких выстрелов», — рассказала пресс-секретарь полиции Каролин Шеврефилс. «Также были найдены гильзы».
Пострадавших нет, и на данный момент никто не был арестован.
«Обстоятельства инцидента пока неизвестны.
Место происшествия охраняется следователями», — добавила Шеврефилс.
Расследование продолжается.
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