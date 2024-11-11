Гуляем по Монреалю: Планетарий

Здесь вас ждут захватывающие шоу с потрясающей анимацией и звуковым сопровождением, основанные на современных научных открытиях.

Монреальский планетарий является одним из самых посещаемых музеев города, особенно он популярен среди научных энтузиастов, стремящихся узнать больше в сфере астрономии.

Здесь предлагаются как интерактивные экспонаты, так и впечатляющие презентации. Планетарий располагает двумя куполообразными театрами диаметром 18 метров (59 футов), которые демонстрируют уникальные мультимедийные шоу. Прежде, чем прошла реконструкция, менее 100 000 человек посещали это место ежегодно, однако после открытия новых установок весной 2013 года в Олимпийском парке посещаемость более чем удвоилась.

Являясь единственным франкоязычным планетарием в Северной Америке, он был основан мэром Монреаля Жаном Драпо в 1966 году к Всемирной выставке Expo 67. Ранее планетарий включал «Звездный театр» с различными проекторами и полусферическим куполом, но в 2011 году он переехал в новые помещения рядом с Монреальским биодомом и ботаническим садом.

6 апреля 2013 года планетарий представил новую установку с двумя кинотеатрами – Chaos Theatre и The Milky Way Theatre, которые используют цифровые проекции. Гибридная установка Театра Млечного Пути сочетает современную цифровую технику с традиционным оптомеханическим проектором. С момента своего открытия в 1966 году планетарий создал более 250 астрономических шоу. Если вы решили посетить одно из таких шоу, сами или с детьми, помните просто о том, что опоздавшие к началу – на шоу не допускаются. Презентации проводятся на английском или французском языках и предназначены для детей от 7 лет.

Вместе с планетарием работает Société d’Astronomie du Planétarium de Montréal, крупнейший астрономический клуб в Квебеке, открытый для всех желающих.

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