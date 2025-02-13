Нынешний сезон гриппа в Квебеке стал худшим за последние 10 лет

Этот сезон гриппа в Квебеке стал худшим за последние 10 лет, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Квебека (INSPQ). По данным специалистов, вспышка заболевания ещё не достигла своего пика, и количество заболевших продолжает расти.

«Мы ещё не достигли пика. Неизвестно, когда он наступит, но когда это случится, будет очень много больных», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям доктор Дональд Вин CTV News.

Согласно данным INSPQ, с 2 по 8 февраля было зарегистрировано 4653 случая гриппа типа A и B, что стало худшим показателем за этот сезон. Для сравнения, худшая неделя прошлого года показала почти в два раза меньше — 2471 случай. Однако эти цифры не отражают полную картину, поскольку многие заболевшие не проходят тестирование, по словам Вина.

«Одной из причин, почему мы видим так много заболевших, является не столько свойства вируса, сколько низкий уровень вакцинации», — пояснил Вин. Это приводит к тому, что инфицированные люди болеют тяжелее и чаще попадают в отделения неотложной помощи.

Доктор Джесси Папенбург, специалист по детским инфекционным заболеваниям в Детской больнице Монреаля, отметил, что особенно уязвимы к гриппу маленькие дети до пяти лет, особенно младше двух лет, а также пожилые люди, особенно старше 75 лет. Эти группы населения находятся в зоне повышенного риска госпитализации с гриппом.

Оба врача призывают людей сделать прививку от гриппа, подчеркивая, что ещё не поздно вакцинироваться, и это можно сделать бесплатно.

Фармацевт Фади Камел из аптеки Proxim в Доллар-де-Ормо говорит, что такого сезона гриппа он не видел давно: «Мы получаем много звонков, многие из которых от людей, обеспокоенных тяжелым состоянием своих близких, и они не знают, что делать».

Типичные симптомы гриппа включают высокую температуру, кашель, мышечную боль, сильную усталость и головные боли. Хотя нет быстрого способа излечить грипп, существует множество безрецептурных средств для облегчения симптомов, но важно проконсультироваться с фармацевтом, чтобы убедиться, что они не конфликтуют с другими лекарствами.

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