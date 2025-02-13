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Новости Полиция Монреаля предпринимает значительные усилия для раскрытия убийств
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Место убийства очередного гангстера оцеплено. Полиция ведёт расследование. Фото агенства QMI

Полиция Монреаля предпринимает значительные усилия для раскрытия убийств

Степан Артемьевский Фев 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция Монреаля предпринимает значительные усилия для раскрытия убийств отключены 1 Просмотров

Полиция Монреаля предпринимает значительные усилия, чтобы наконец-то добиться справедливости для сотен семей, создавая специальное подразделение для расследования нераскрытых убийств.

 Из 2643 убийств, зарегистрированных с 1975 года, почти 800 остаются нераскрытыми, оставляя семьи в мучительном ожидании. Однако новая инициатива призвана изменить это, расширяя команду по расследованию “холодных дел” и вселяя свежую надежду в тех, кто до сих пор ищет ответы.

Усиленное подразделение по нераскрытым делам, которое теперь будет состоять из 16 следователей на полную ставку, сосредоточится исключительно на этих делах, обеспечивая время и ресурсы, необходимые для тщательного расследования. Ранее только шесть офицеров были назначены для работы с такими делами, деля свое внимание между текущими расследованиями и нераскрытыми преступлениями. Теперь, с новыми сотрудниками, они смогут полностью посвятить себя этим расследованиям.

Командир полиции Монреаля Мелани Дюпон, которая возглавляет это подразделение, подчеркнула важность того, чтобы семьи, которые долгие годы ждали ответов, наконец-то получили их. “Я думаю, это может дать ответы семьям, которые так долго ждали”, — сказала Дюпон, выражая надежду, что новое внимание к этим делам поможет добиться справедливости, которую многие считают давно запоздавшей.

Одним из факторов, придающих новое дыхание этим расследованиям, являются достижения в области генеалогической генетики и ДНК-тестирования. Эта технология уже помогла полиции Квебека раскрыть “холодные дела”, такие как недавний прорыв в 50-летнем деле об убийстве монреальской жительницы Шэррон Прайор, которое было раскрыто с помощью новых методов ДНК-тестирования. Теперь команда может получить доступ к более широкому кругу ДНК-баз данных, включая те, что предоставляют сайты генетического тестирования для потребителей, чтобы составить семейные деревья и изолировать потенциальных подозреваемых.

Для Стефана Люса, адвоката и руководителя организации “Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec” (Не раскрытые убийства и исчезновения в Квебеке), расширение команды по “холодным делам” вселяет новую надежду. “Пришло время помочь семьям, которые ищут ответы на вопросы о своих потерянных близких”, — сказал Люс, считая, что новые технологии откроют возможности для раскрытия дел, которые когда-то считались невозможными.

С полной работой подразделения по “холодным делам”, которая начнется в мае, их внимание будет сосредоточено на делах с сильными доказательствами или выжившими свидетелями, что увеличивает вероятность успеха. Сотни семей могут наконец-то обрести покой, так как эта преданная команда стремится раскрыть десятилетние тайны и добиться справедливости.

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