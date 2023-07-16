Я тебя никогда не забуду: «Юноне и Авось» – 42 года!

В Красноярске, городе, где умер Николай Резанов, на Троицком кладбище, на большом белом кресте написаны слова, которые стали символом моего поколения: «Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу»… Легендарнейшая, и как показывает время, вечная история любви, которая уже более, чем четыре десятилетия назад была поставлена в моем любимом «Ленкоме»!

Когда-то давно, находясь на приходе своего храма, по окончании службы я разговорилась с одной знакомой. Она жаловалась, что как-то все не получается с первого раза, как хотелось бы. И я ей, помнится, сказала: «Бог любит Троицу. Бог и есть Троица. Единая и нерушимая.». Первую часть пословицы придумал наш народ, вторую, как когда-то сказал нам настоятель, говорят православные.

С «Юноной» получилось аккурат по этой схеме. После «Орфея и Эвридики», «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты», третья рок-опера, вышедшая в Советском Союзе, поразила, изумила, вызвала ажиотаж. Попасть на нее – было несбыточной мечтой каждого человека, населявшего нашу бывшую необъятную…

А православная музыка, песнопения, да и тексты, в которых тоже красной нитью проходит христианская тематика, были абсолютным нонсенсом того времени.

А Бог вел создателей этого шедевра той тропой, которой им было суждено привести свое детище к успеху. Уже тогда Богородица объяла это детище своим покровом… И 9 июля 1981-го, рок – опера «Юнона и Авось» была показана на сцене «Ленкома».

Бог есть любовь. И в «Юноне», на мой взгляд, звучит самый пронзительный и неповторимый гимн Богу и Любви:

«Аллилуйя возлюбленной паре,

Мы забыли, бранясь и пируя,

Для чего мы на Землю попали,

Аллилуйя любви, аллилуйя любви,

Аллилуйя!!!»

И это чувство, с таким трепетом пронесенное Резановым и Кончитой сквозь все земное бытие, вырывается за некие рамки обыденности… Оно становится вневременным, всепоглощающим и всеобъемлющим… В нем больше Божественного, нежели земного…

И именно это покоряет зрителя и держит его уже четыре десятилетия и два года! Видимо, вечное Божественное благословение было получено Марком Анатольевичем еще в Елоховском соборе, когда он ставил свечу у иконы Казанской Богоматери. Именно о ней упоминается в рок-опере. «Женщина с младенцем» стала путеводной звездой создателей. Помните, как о Ней говорит впоследствии Резанов:

«Увидел в Ней не Вседержительницу Деву,

А женщину с вишневыми глазами».

А меж тем, всего этого могло и не быть! Ибо наш дорогой мэтр пытался уговорить Андрея Вознесенского написать оперу по мотивам «Слова о полку Игореве». Но Игорю Святославичу не суждено было блистать на великолепнейших подмостках «Ленкома». Его вежливо, но настойчиво потеснил Николай Петрович…

Да-да, русский дипломат, путешественник, предприниматель, один из руководителей первого русского кругосветного плавания, первый официальный посол России в Японии, составитель одного из первых русско-японских словарей, Николай Петрович Резанов.

Кстати, помните эпилог?

«Жители ХХ-го столетия!

Ваш к концу идет ХХ-й век!»

Когда век XX закончился, а «Юнона» гремела невероятно, прозорливый Марк Анатольевич попросил Вознесенского исправить это двустишие. В результате сегодня мы слышим:

«Дети 21-го столетия!

Начался ваш новый век!»

Видимо, еще тогда в Елоховском Соборе, Казанская Богородица благословила творение Мастера на многие лета! И стихи, написанные за 20 лет до окончания XX века, звучат также пронзительно и ярко сегодня, через 20 лет с момента начала XXI века.

И еще момент. Может, безусловно, совпадение. Но я чаще такие вещи называю промыслом. Так, вот! Всего две даты и два имени. Пробная запись музыки состоялась 12 декабря – накануне Николы Зимнего. Премьера – 9 июля – в завершающие дни Петрова поста. Как зовут героя? Правильно, Николай Петрович! Как зовут первого исполнителя и единственно настоящего роли Резанова? Опять правильно – Николай Петрович! Иначе и быть в этой истории не могло!

Идут годы. Сегодня «Юноне и Авось» – 42 года. Значимый и солидный возраст, особенно для театральной постановки. Но если к ней приложилась рука гения и сердце, благословленное Богородицей, в долголетии и процветании сомневаться нет причины!

Дай Бог, чтобы в жизни театра восстановилось одно: согласье!

«Мы вас умоляем о согласьи,

Без согласья смысла в жизни нет!»

И знаете, я несомненно верю, что болезни и угнетению театра придет конец. Да, все восстановится и театр вдохнет, как прежде, воздух полной грудью. Как прежде. Как при Марке Анатольевиче!

«Безумствует распад.

Но-все-таки-виват!

Профессия рождать

Древней, чем убивать!»

Древней. И не одно злое и некрасивое деяние не останется без наказания. Ибо «по делам воздастся». Не верите мне – прослушайте еще раз:

«Тот, кто убил их, тот кто шпионил,

Будет наказан тот.

Белый шиповник, вечный шиповник

В память любви цветет.»

Цвести и жить можно только во имя любви и добра! Всем иным – обеспечено увядание и забвение! С днем рождения, замечательный спектакль! И с праздником я сегодня хочу поздравить двух женщин: Александру Марковну Захарову и Людмилу Андреевну Поргину! Не будь их – не было бы вдохновения у создателей!

Милый «Ленком»!

«Ты в пути, ты все ближе ко мне.

Ты поборешь всемирное зло

Я свечу оставляю в окне.»