Вот как повышение процентной ставки Банком Канады до 5% повлияет на канадские домохозяйства

Банк Канады только что повысил свою процентную ставку еще на 25 пунктов до пяти процентов — это второе повышение на четверть пункта после июньского повышения процентной ставки до 4,75 процента. Центральный банк неуклонно повышал процентные ставки в течение последних трех лет в попытке обуздать инфляцию.

Банк Канады только что повысил свою процентную ставку еще на 25 пунктов до пяти процентов — это второе повышение на четверть пункта после июньского повышения процентной ставки до 4,75 процента. Центральный банк неуклонно повышал процентные ставки в течение последних трех лет в попытке обуздать инфляцию.

Хотя инфляция, наконец, выравнивается — июньский уровень инфляции составил 3,4 процента, что является самым низким показателем с момента ее пика в 8,1 процента в июне 2022 года, — она все еще остается выше целевого показателя центрального банка в два процента.

Одна из причин, по которой цены сейчас падают, заключается в том, что экономические последствия российского вторжения в Украину за последние несколько месяцев ослабли. Тенденции к снижению цен на сырье и промышленные цены также играют свою роль.

Канадская экономика выросла на 3,1 процента в первом квартале 2023 года, чему способствовал значительный рост расходов домашних хозяйств на услуги. Здоровый экономический рост идет рука об руку с созданием рабочих мест, что приводит к ужесточению условий на рынках труда, где вакансий много, но доступных работников не хватает.

Ситуация на рынке труда остается напряженной, несмотря на то, что уровень безработицы в июне вырос на два пункта до 5,4. Однако уровень безработицы по-прежнему ниже среднего показателя до пандемии, составлявшего 5,7 процента.

Для предприятий и домашних хозяйств последнее повышение процентной ставки означает увеличение базовой ставки, то есть процентной ставки, которую банки взимают со своих клиентов. Текущая базовая ставка составляет 6,95%, по сравнению с 3,70% в июне 2022 года.

Домовладельцы с переменными ставками по ипотечным кредитам и сроками, которые вот-вот истекут, почувствуют наибольшую боль от повышения ставок. При более высоких процентных ставках заемщикам необходимо выделять большую долю своего располагаемого дохода на погашение долгов, оставляя меньше для расходов на продукты питания и другие предметы домашнего обихода.

В то время как процентные ставки по ипотечным кредитам внесли значительный вклад в рост стоимости жизни, цены на продукты питания оставались высокими, увеличившись на девять процентов в годовом исчислении в мае этого года.

К счастью, рост цен замедлился на некоторые категории, такие как товары длительного пользования, к которым относятся автомобили и мебель. А цены на услуги сотовой связи за прошедший год снизились на 8,2 процента.

Если говорить о более позитивной ноте, то канадские домохозяйства и рынок жилья остаются устойчивыми, несмотря на некоторые колебания за прошедший год.

Согласно недавнему отчету Канадской корпорации ипотечного кредитования и жилищного строительства (CMHC), количество просроченных ипотечных кредитов остается низким, несмотря на то, что все больше домохозяйств беспокоятся о своевременном внесении платежей по ипотечным кредитам. Относительно небольшое количество просроченных ипотечных кредитов отражает финансовую стабильность и жизнестойкость канадских домохозяйств.

Один из способов, с помощью которого канадцы справляются с более высокими ставками по ипотечным кредитам, – это выбор краткосрочных ипотечных кредитов с фиксированной ставкой. Предпочтительным выбором стали условия с фиксированной ставкой от одного до пяти лет, отражающие ожидания заемщиков о том, что процентные ставки снизятся в течение следующих нескольких лет.

Фактически, менее 15% новых ипотечных кредитов выдаются на пятилетний срок с фиксированной ставкой, и менее 20% – с переменной ставкой. До августа 2022 года ипотечные заемщики предпочитали условия с фиксированной ставкой на пять лет и более.

Еще одним способом, с помощью которого домохозяйства справляются с более высокими процентными ставками, является увеличение сроков амортизации — продолжительности времени, в течение которого люди должны возвращать кредит, — чтобы снизить ежемесячные расходы на обслуживание долга. Продление сроков амортизации может помешать домовладельцам пропускать платежи по ипотеке.

За последний год периоды амортизации, превышающие 25 лет, становятся все более распространенными. Например, в четвертом квартале 2022 года 60% ипотечных кредитов были погашены более чем за 25 лет по сравнению с 50% тремя годами ранее.

Ожидается, что с повышением процентной ставки эта тенденция сохранится, поскольку домохозяйства, сталкивающиеся с более высокими выплатами по ипотечным кредитам, ищут способы сократить свои ежемесячные расходы. Ожидается, что когда процентные ставки упадут, тенденция обратится вспять.

Повышение ставок также повлияет на тех, у кого есть обеспеченные или необеспеченные кредитные линии, поскольку процентные ставки по этим продуктам напрямую связаны с основной ставкой.

Веб-сайт финансовых сравнений Finder сообщает, что средняя процентная ставка по обеспеченной личной кредитной линии составляет 6,37%, а по необеспеченной кредитной линии – 9,83%. Точные ставки варьируются в зависимости от кредитных рейтингов и личных характеристик.

Процентные ставки по кредитным картам, которые в среднем составляют около 19,99%, как правило, не зависят от изменений ставки овернайт Банка Канады.

Те, кто берет новый автокредит, также столкнутся с более высокими процентными ставками. Большинство автокредитов выдаются с фиксированной ставкой, поэтому те, кто нуждается в рефинансировании или пересмотре условий своих займов, скорее всего, пострадают.

Хотя тенденция к снижению инфляции предполагает, что повышение процентных ставок Банком Канады, возможно, скоро закончится, мы можем ожидать, что текущая процентная ставка останется неизменной, по крайней мере, до конца года.

Следующее обновление данных по инфляции будет объявлено 18 июля.

На данный момент, похоже, что канадская экономика набрала достаточный импульс в этом году, чтобы избежать рецессии. Мы можем ожидать снижения как инфляции, так и процентных ставок в 2024 году.

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