В Польше открывается второй конкурс пианистов имени Шопена. Канада принимает участие в конкурсе

Тридцать пять участников со всего мира примут участие во 2-м польском конкурсе пианистов на старинных инструментах имени Фредерика Шопена в октябре.

Тридцать пять участников со всего мира примут участие во 2-м польском конкурсе пианистов на старинных инструментах имени Фредерика Шопена в октябре.

Конкурс, объявленный в 2018 году, призван способствовать исторически обоснованному исполнению произведений польского композитора XIX века и максимально приблизиться к оригинальному звучанию его музыки.

Как и знаменитый Международный конкурс пианистов имени Шопена столетней давности, этот конкурс также призван продвигать музыкальные таланты и помогать им начинать международную карьеру.

В этом году участники приехали из 14 стран, в том числе 10 пианистов из Японии, шесть из Польши и четыре музыканта из Италии. Китай, Южную Корею, Соединенные Штаты и Россию будут представлять по два участника. Также будет по одному участнику от каждой из следующих стран: Австралии, Австрии, Франции, Испании, Канады, Германии и Венгрии.

Участники трехэтапного конкурса выступят на исторических инструментах Erard, Pleyel, Broadwood или на копиях старинных инструментов. Ожидается, что они исполнят произведения Иогана Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Шопена. Ожидается, что шесть финалистов исполнят произведения Шопена с оркестром.

2-й конкурс исполнителей на старинных инструментах имени Шопена пройдет с 5 по 15 октября в Национальной филармонии в Варшаве. Победителем первого конкурса в 2018 году стал Томаш Риттер из Польши.

Самый известный и любимый поляками композитор классической музыки и великий пианист Шопен родился в 1810 году в Желязовой Воле близ Варшавы в семье матери-польки и отца-француза.

В возрасте 19 лет он отправился в Вену, а затем в Париж, чтобы расширить свое музыкальное образование. Он поселился в Париже, сочиняя музыку, давая концерты и обучая игре на фортепиано.

Шопен умер там 17 октября 1849 года и похоронен на кладбище Пер-Лашез. Его сердце находится в церкви Святого Креста в Варшаве. Национальный институт Фредерика Шопена охраняет его наследие и организует конкурсы.