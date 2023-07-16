Бывший сотрудник министерства здравоохранения Квебека подделывал сертификаты о вакцинации. “Награда наша героя”

Предстанет перед судом первый обвиняемый в подделке паспортов вакцинации в Квебеке. Завершается следствие в отношении нескольких других лиц.

Бывший сотрудник Министерства здравоохранения по имени Обе Луи Елизе (Obed Louis Élisée), двадцати шести лет, работавший в центре здравоохранения Монреаля и занимавший пост административного служащего, с доступом к документам и выдаче их гражданам, обвинён в мошенничестве, заключавшемся в выдаче поддельных паспортов вакцинации. Мошенник занимался личным “бизнесом” в течение многих месяцев с 2020 по 2021 год, больше всего фальшивых документов он раздал в ноябре-декабре 2021 года, когда нужда в таких документах была у всех.

Благодаря своей должности, мошенник мог подделывать документы и продавать их нуждающимся, которых рекомендовали надёжные люди. Разумеется, и себя Обе не обделил, выправив себе, любимому, все документы о вакцинировании, ни разу не получив ни одной дозы.

Теперь мошенник официально обвинён в преступных деяниях, следствие по его делу завершено, и он предстанет перед судом в Монреале в августе этого года. Среди предьявленных ему обвинение – мошенничество на доверии, изготовление фальшивых государственных документов, преступное злонамеренное и незаконное использование устройств, принадлежащих государству.

Заметим, что это не единичный случай. Продолжается следствие в отношении нескольких других сотрудников, в том числе одной медсестры из Pointe-Claire, на западе острова Монреаль.

С мая 2022 года паспорт вакцинации в Квебеке отменён (хотя при посещении нескольких стран его ещё требуется показывать), но расследование случаев мошенничества продолжаются и, возможно, штрафовать будут и тех, кто воспользовался услугами мошенников для создания видимости вакцинации.