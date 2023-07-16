Проявим солидарность с США! Присоединяемся к их празднику – Национальному Дню Мороженого!

В Соединённых Штатах Америки сегодня великий праздник – Национальный День Мороженого. Думается, мы, гордые жители Канады и Квебека, просто обязаны выразить солидарность с южными соседями!

Хотя народы мира вели упорную борьбу за признание мороженого как одного из самых главных достижений человечества, но лишь в 1984 году президент США Рональд Рейган подписал указ о приданию этому великому блюду официального статуса: президент, под единодушные аплодисменты Конгресса и всего миролюбивого человечества, распорядился о том, что каждое третье воскресение июля теперь считается Национальным Днём Морроженого.

Неважно, любишь ли ты сливочное мороженое, шоколадное, сырное (а такое есть!), ванильное, ментоловое или любое другое из сотен видов этого яства, сегодня день поедания Мороженого! Национальный праздник США. Но мы не позволим нашим соседям узурпировать этот великий день! Мы, жители Канады, тоже собираемся праздновать, несмотря на дожди, град и грозы, мы бросаем вызов стихии и едим морожное, кусая его, зачерпывая ложкой или же доводя до полужидкой кондиции и потребляя через трубочку!

Кстати, в этот день всё человечество чествует и величайшего гения всех времён и народов Альфреда Краля (Alfred Cralle), который в 1995 году, когда ему было всего 29 лет изобрёл ковшик для зачерпывания мороженого – до этого мороженое подхватывали неудобными ложками. Изобретатель, который, наверняка, затмил значением своего изобретения Эйнштейна и Галилея, скончался в 1920 году, оплакиваемый миллионами землян, но дело его живёт!

И на закуску, пара рецептов мороженого и примкнувших к нему десертов:

Десерт из сливочного мороженого

Для мороженого берём следующие продукты:

850 граммов обычного покупного сливочного мороженого

50 граммов изюма без косточек

50 граммов цукатов

50 граммов любимого варенья

Готовим десерт:

Тщательно промываем изюм Цукаты и изюм смешиваем и вводим в размягченное сливочное мороженое Полученную массу тщательно перемешиваем Формируем сливочную массу в виде шариков и укладываем шарики в порционные вазочки Сверху кладём варенье и посыпаем цукатами, после чего ставим в морозильник на полчаса

Примечание: Цукаты можно замочить предварительно в любом ликёре, чтобы они не теряли вкус, но тут уж будет присутствовать алкоголь – детям не предлагать!

Снежные яйца

Обычно название oeufs à la neige, французского лакомства, не переводят, но без перевода тоже как-то не очень удобно. Чаще называют “снежными яйцами”. Ладно, как ни называй, только в печку не ставь. Точнее, в этом случае как раз в печь и придется ставить.

Готовим снежные яйца:

В первую очередь варим сахар – размешиваем в кастрюле, на среднем огне, пока сахарный песок не превратится в карамель, тут же снимаем с огня.

Как только с огня сняли, смешиваем получившуюся карамель с 700 мл молока, которое тут же кипятим, причем посыпаем его половиной ложки ванили (а если сахар ванильный был, то, наверно, и не имеет смысла) ваниль добавлять, однако, мне не приходилось пока с ванильным сахаром готовить снежные яйца).

Как только молоко вскипит, снимаем с огня и даем настояться четверть часа.

Взбиваем со 100 граммами сахара четыре-пять белокв, добавляем чайную ложку лимонного сока.

Очень аккуратно черпаем столовой ложкой взбитые яйца и по одной порции опускаем в наше карамельное молоко.

Как только все яйца перекочевали в молоко, кастрюлю с молоком закрываем крышкой и ставим в духовку, которая уже нагрета всего до 150 градусов Цельсия (то есть, не очень жарко).

Выдерживаем минут 6-8.

Достаем кастрюлю из духовки в достаем из молока наши испекшиеся порции взбитых яиц.

После того, как все порции из молока достали, в него вводим 4-5 взбитых желтков, и ставим молоко на очень слабый огонь на плиту.

Перемешиваем получающийся крем, пока все желтки не растворятся. Тут же снимаем с огня (варить не надо).

Охлаждаем крем и поливаем им запекшиеся взбитые белки.

Вот и готовы наши снежные яйца, которые таинственно подают в фешенебельных французских ресторанах. А вы боялись. Кстати, допускаются вариации – полить сахарным сиропом, добавить мороженое, шербет охлажденный и так далее. Дерзайте, пробуйте.

Фруктово-ягодный салат с йогуртом

Фрукты и ягоды: Бананы, сливы, киви, мандарины, виноград, ананас. Можно добавить манго, клубнику и (или) малину. Даже шелковицу, чернику или голубику.

А вот яблоки и груши добавлять в этот салат не надо – вкус не совпадает, так сказать, да яблоки, как правило, более твердой консистенции, вызывают чувство дисгармонии… И смородину не надо – она, как правило, терпкая, будет противоречить вкусу салата.

Все фрукты и ягоды тщательно помыть, затем довольно мелко порезать (винградинки – на две части!). Резать лучше прямо над миской, чтобы сок в неё же и стекал.

Затем всё смешать деревянной ложкой и тут же залить йогуртом – натуральным, как правило, а не фруктовым. Поставить немедленно в холодильник на среднюю полку и подержать в нём минут двадцать, после чего подавать на стол.

На стол поставить сгущенное молоко и мёд – их по желанию можно в салат добавить (осторожно, скатерть коллекционную не залейте!) В принципе, есть любители добавлять сахар, хотя официальное теневое правительство и не приветствует такое добавление. А вот мороженое положить сверху – один шарик, или посыпать шоколадным порошком – это можно!

Банана-сплит

Банана-сплит – один из самых популярных десертов американской кухни. В любм приличном заведении вам подадут его на десерт, а уж в киосках мороженого его в разных видах пруд пруди. Пора бы и нам познакомить народ с этим видом мороженого, тем более, что никаких чудес в этом десерте нет:

Продукты на порцию:

Три шарика сливочного мороженого

Долек пять апельсина

Половина среднего киви

Один спелый банан

Для украшения:

Взбитые сливки,

Тёртый шоколад

Кокосовая стружка

Итак, приступаем к изготовлению банана-сплит:

Выкладываем в порционную посуду шарики мороженого Разрезаем банан вдоль и кладём половинки рядом по одну сторону мороженого (иногда банан не режут, но тогда соком он не исходит и не смешивается со сливками С другой стороны выкладываем апельсиновые дольки и дольки киви Обильно поливаем взбитыми сливками Посыпаем кокосовой стружкой и тёртым шоколадом.

Всё, банана-сплит готов.

Примечание: Разумеется, можно варьировать рецептуру. Например, добавить клубничку или же вместо тёртого шоколада (а то и вместе с ним) залить блюдо растопленным шоколадом (между прочим, шоколад почему-то легче растопить, если предварительн подержать его в холодильнике несколько часов!)