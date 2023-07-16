Иммиграция с Александрой Мельниковой. Французский язык как билет на ПМЖ на следующие 2 года. Давайте проследим хронологию?)

15 мая был принят законопроект С-13 – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Перевожу дословно: «Французский язык является единственным государственным языком, который находится под угрозой и по этой причине должен быть взять под защиту федеральными властями Канады».

Что это означает?

Впервые в истории вопросом распространения и поддержки французского языка вне провинции Квебек будет заниматься федеральное правительство. Это означает:

– открытие франкофонных садиков за пределами провинции Квебек

– увеличение программ преподавания на французском языке в университетах и колледжах

– требования к работникам судебной системы (к судьям) владеть английским и французским языками

– требование к федеральным госслужащим знания французского языка (as a must), а также всем работникам частных секторов экономики, которые попадают под федеральную юрисдикцию: воздушное сообщение, банки, организации, которые работают с коренными народами, почта Канады, морские порты, туннели, мосты и вся нефте-газовая промышленность, радио и телевидение, железнодорожное сообщение, работники системы транспорта между провинциями (экспедиторы, водители грузовиков), угольные и урановые шахты

– создание огромного спроса на преподавателей французского языка.

Я так понимаю, в будущем, чтобы конкурировать на рынке труда нужно быть полностью двуязычным. Ну и огромное преимущество для преподавателей французского языка!

Конечно же вопрос распространения французского языка прямо пропорционально отобразился на иммиграционных программах.

Так как заставить Канадское население учить французский это дело хлопотное, то правительство решило пойти другим путем – заселить англоговорящую Канаду франкофонами и хочешь – не хочешь ты на нем заговоришь.

439 баллов – и вы получаете ПМЖ! Одно условие – ФРАНЦУЗСКИЙ!

7 июля министерство иммиграции впервые в истории пригласило на ПМЖ только ФРАНКОФОНОВ, то есть тех, кто приложили тест на знание французского языка, а не английского. Им нужно было набрать всего 439 баллов. Было приглашено 2300 человек.

Это не единичный раунд и министерство пообещало, что будет проводит французские выборки с завидным постоянством. Мало того, балл для франкофонов будет падать еще ниже. Это означает, что для иммиграции нужно будет иметь всего-то образование, опыт работы и знание французского. За всю историю создания Экспресс Энтри – это самый низкий балл и самый легкий способ получений ПМЖ.

Скоро начнем все говорить на французском – c’est la vie) Как говорят французы.

Александра Мельникова, лицензированный консультант по иммиграции в Канаду.

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