IGA умно пропагандирует сама себя, но на деле так ли полезна покупатлям рекламная находка?

Компания IGA начала эксперимент, который призван доказать, что она заботится о клиентах. Ход удачный, народ впечатлён. А реальная эффективность – дело вторичное.

Магазин IGA на острове Монашенек (Île-des-Soeurs), в монреальском районе Verdun, начал необычную рекламную акцию. Компания проводит эксперимент, призванный выжать слезу у покупателя – с каким же пиететом IGA относится к покупателям, не то, что все остальные. В чём заключается находка?

Теперь во время дождя около выхода из магазина стоит работник с большущим зонтом. Он встречает выходящих покупателей, прикрывает их зонтом и доводит до автомобиля клиента, а уходит лишь после того, как люди сели в машину. Пустячок, казалось бы, а народ массово аплодирует. Нет сомнений, что реклама, которая совершенно ничего не стоит магазину, прекрасно действует:

Сразу же после введения новшества социальные сети заполнились восторженными отзывами – какие же молодцы работают в IGA! Как они заботятся о людях! Всем бы вот так же поступать!

Но небольшой анализ показывает реальность. Магазинам IGA реклама на самом деле ничего не стоит – минимальная зарплата сотрудника с зонтом многократно окупается положительными отзывами от тысяч потенциальных покупателей.

Но!: Выходящий с покупками покупатель встречается юным работником, который помогает дойти до автомобиля. А чаевые за его заботу платить надо? В принципе, принято поблагодарить материально, так что либо люди тратятся (немного, но всё же речь о деньгах), либо чувствуют себя неловко, если наличных нет или если просто жалко пары долларов.

Работник сопровождает покупателя до автомобиля. А что делать, если речь о пенсионерке, которая не приехала на автомобиле, а попросила проводить её до дома, потому что или не прихватила зонтик, или потому что с покупками идти под зонтиком неудобно? А как поступать в тех случаях, если покупатель до выхода из магазина взял покупки в руки – должен ли работник перехватить сумки и нести их одной рукой, продолжая держать зонт другой?

А что делать, когда покупателей много? Пусть ждут своей очереди, или же магазин выставит десяток работников, которые будут бегать взад-вперёд до стоянки?

Список вопросов не исчерпывается. Но эти и другие “провокационные вопросы” не имеют значение – главное тут в том, что тысячи радостных жителей аплодируют IGA, которая так тепло относится к покупателям. Бесплатная реклама – великое дело! Все бежим отовариваться в IGA! Но сначала дождёмся дождя, чтобы о нас позаботились на выходе из магазина! А то, что в этой сети цены подороже, как правило, чем в большинстве остальных сетей, это будет забыто.

Но сомнений нет – конечно же, помочь покупателю дойти до машины, дело достойное. И многие работники небольших лавок и всевозможных компаний, оказывающих услуги, так и поступают. Без помпы и без тысяч восторженных комментариев в сети.