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Экономика Бизнес Умный рекламный трюк от IGA, но если подумать?
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Фасад IGA на острове Île des Soeurs, в Вердане.

Умный рекламный трюк от IGA, но если подумать?

Megan Jorgensen Июл 16, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Психология, Реклама Оставить комментарий 66 Просмотров

IGA умно пропагандирует сама себя, но на деле так ли полезна покупатлям рекламная находка?

Компания IGA начала эксперимент, который призван доказать, что она заботится о клиентах. Ход удачный, народ впечатлён. А реальная эффективность – дело вторичное.

Магазин IGA на острове Монашенек (Île-des-Soeurs), в монреальском районе Verdun, начал необычную рекламную акцию. Компания проводит эксперимент, призванный выжать слезу у покупателя – с каким же пиететом IGA относится к покупателям, не то, что все остальные. В чём заключается находка?

Теперь во время дождя около выхода из магазина стоит работник с большущим зонтом. Он встречает выходящих покупателей, прикрывает их зонтом и доводит до автомобиля клиента, а уходит лишь после того, как люди сели в машину. Пустячок, казалось бы, а народ массово аплодирует. Нет сомнений, что реклама, которая совершенно ничего не стоит магазину, прекрасно действует:

Сразу же после введения новшества социальные сети заполнились восторженными отзывами – какие же молодцы работают в IGA! Как они заботятся о людях! Всем бы вот так же поступать!

Но небольшой анализ показывает реальность. Магазинам IGA реклама на самом деле ничего не стоит – минимальная зарплата сотрудника с зонтом многократно окупается положительными отзывами от тысяч потенциальных покупателей.

Но!: Выходящий с покупками покупатель встречается юным работником, который помогает дойти до автомобиля. А чаевые за его заботу платить надо? В принципе, принято поблагодарить материально, так что либо люди тратятся (немного, но всё же речь о деньгах), либо чувствуют себя неловко, если наличных нет или если просто жалко пары долларов.

Работник сопровождает покупателя до автомобиля. А что делать, если речь о пенсионерке, которая не приехала на автомобиле, а попросила проводить её до дома, потому что или не прихватила зонтик, или потому что с покупками идти под зонтиком неудобно? А как поступать в тех случаях, если покупатель до выхода из магазина взял покупки в руки – должен ли работник перехватить сумки и нести их одной рукой, продолжая держать зонт другой?

А что делать, когда покупателей много? Пусть ждут своей очереди, или же магазин выставит десяток работников, которые будут бегать взад-вперёд до стоянки?

Список вопросов не исчерпывается. Но эти и другие “провокационные вопросы” не имеют значение – главное тут в том, что тысячи радостных жителей аплодируют IGA, которая так тепло относится к покупателям. Бесплатная реклама – великое дело! Все бежим отовариваться в IGA! Но сначала дождёмся дождя, чтобы о нас позаботились на выходе из магазина! А то, что в этой сети цены подороже, как правило, чем в большинстве остальных сетей, это будет забыто.

Но сомнений нет – конечно же, помочь покупателю дойти до машины, дело достойное. И многие работники небольших лавок и всевозможных компаний, оказывающих услуги, так и поступают. Без помпы и без тысяч восторженных комментариев в сети.

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