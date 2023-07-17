Время вампиров! Полчища кровожадных монстров подступают всё ближе! Советы по защите и обороне от комаров

Комары или война, безнадёжно проигранная людьми

Факты о повадках комаров, о которых полезно знать, если мы хотим свести ущерб от их атак к минимуму.

Как всем нам уже стало очевидно, в Квебеке жаркое, но дождливое лето. А раз так, то в скором времени нас ожидает очередное нашествие полчищ кровососующих вампиров, стремящихся полакомиться человечьей кровью (как только комариная молодёжь вылетит на первую охоту).

В принципе, защититься от комаров на 100% практически невозможно. Мы, люди, выдыхаем углекислый газ, а комары чуют его запах на расстоянии до 30 метров, и стремительно летят на источник углекислого газа в надежде на бесплатный пир. Пока человечество не решило вопрос с изменением состава выдыхаемого людьми воздуха, избежать внимания комаров нам не удастся.

Можно ли успешно сопротивляться грозным и безжалостным агрессорам, спросит, заламывая руки, невинная жертва комариной агрессии? Ответ, к сожалению, печален: – Победить врага невозможно. Но можно постараться свести потери к минимуму, поэтому прислушайтесь к нижеизложенным советам. И не стесняйтесь добавить советы из собственного опыта, если мы что-то упустили:

Как вам, пожалуй, известно, только комарихи (самки) нуждаются в крови для успешного размножения. Самцы же кровью брезгуют и предпочитают питаться цветочным нектаром (ах! мужчины так романтичны!). А так как для продолжения рода требуются оба пола, то мужские особи, как правило, любят тихонько таиться в цветочных зарослях, на клумбах или, если речь идёт о комнатах, располагаются около ваз и цветочных горшков. Поэтому эксперты советуют не оставлять живые цветы в спальне на ночь. Какая не есть, а всё же защита от вражьего войска. Боль от укола чувствуют почти все, но мало кто знает, что неимоверное желание расчёсывать место укуса вызывает не само комариное жало, прокалывающее кожу, а выделяемая комарихой слюна. Комариха смачивает слюной место укуса с целью замедлить процесс свёртывания крови и насладиться свежей, ароматной, притягательной, густой красной жидкостью. Люди, как правило, испытывают аллергию на эту слюну. И вот тут-то необходимо помнить, что чем сильнее мы расчёсываем место укуса, тем глубже слюна попадает внутрь нашего организма и тем сильнее раздражение. То есть, чем больше мы расчёсываем укус, тем сильнее нам хочется чесаться. Желательно либо потерпеть несколько минут, либо сбрызнуть место укуса любой жидкостью – включая обычную воду, что позволит растворить слюну, удалить её с кожи и тем самым остановить желание расчёсываться. У комаров есть любимые и нелюбимые цвета. Как ни удивительно, но все опыты и проверки этот факт подтверждают. Чем темнее цвет вашей одежды, тем сильнее вы притягиваете комириху, которая не только унюхивает человека, но и замечает любимый тёмный цвет на том же расстоянии до 30 метров. Поэтому в разгар “комариного сезона” рекомендуется носить одежду в светлых и ярких тонах. К сожалению, если у человека смуглая или тёмная кожа, он становится предпочительной жертвой безжалостных комарих. Комары (точнее, комарихи) выбирают жертвы и на основе температуры человеческого тела, на основе привлекательных для них запахов бактерий, живующих на нашей коже, на основе состава нашего пота. Проще говоря, чем больше человек выделил пота, чем больше на его коже скопилось выделяемых организом кислот и жиров, тем заманчивее он для жестокосердных комарих. Таким образом, совет очевиден – чем чаще человек моется, чем чище его одежда (и его кожа), чем меньше он потеет (в частности, и благодаря дезодорантам), тем менее заметную цель он представляет. Меняйте носки чаще, одним словом – комарихи без ума от носков, которые носятся два-три и более дней. Удивительный, но доказанный факт. Как все добропорядочные и уважающие себя вампиры, комары предпочитают нападать в полнолуние. Согласно данным исследователей, в полнолуние комарихи в 500 раз (!!) активнее, чем в другие дни (данные “Американской Ассоциации контроля над комарами” – AACM). Чем этот феномен объяснить, учёные не знают. Может, комарики насмотрелись кино про вампиров и оборотней, которые любят полнолуние. Уберите источник воды. Распространено мнение, что для размножения комарам нужна стоячая вода прудов, заводей, глубоких луж и тому подобных водоёмов. Это утверждение, в принципе, верно. Но печальная истина заключается в том, что на самом деле пруда или глубокой лужи комарихе для откладывания яиц и не надо. Ей достаточно стоячей воды объёмом в столовую ложку. Проще говоря, вы зря надеетесь, что если во дворе вашего дома нет луж, а на расстоянии ста метров нет пруда, то вы от грозного врага избавились. Этим вампирам достаточно нескольких каплей воды в старой шине, примостившейся у стенки гаража, почти незаметной порции воды в дупле дерева или воды, вылившейся на блюдце под цветочным горшком. Уж не говоря о поливе вашей клумбы… Незначительного количества водички достаточно, чтобы комариха поняла, что условия для размножения есть, воспряла духом, принюхалась и с довольным марсианским уханьем набросилась на беззащитного спящего человека. Избавиться от всех источников воды вблизи вашей спальни или гостиной невозможно, но к этому желательно стремиться. Использование средств, отпугивающих комаров. Да, выбор их велик. И спреи, и кремы, и таблетки, издающие запахи, отпугивающие комаров, всё это действительно помогает. Проблема в том, что указанные на этикетках сроки защиты (2 часа, 6 часов, до 10 часов и т.д.) приводятся для идеальных лабораторных условий и, разумеется, призваны убедить вас купить именно это “долгоиграющее” средство. Не надейтесь на его эффективность в течение того времени, которое обещает производитель. Что касается прибора с таблетками, подключаемого к сети, то да, эта защита действенна, но только для закрытых помещений, да и дышать дымом, который выделяют таблетки, не самый лучший вариант (хотя, по заверениям производителей, он совершенно безвреден).

Итак, как мы уже сказали выше, победить комара мы не можем. Война нами проиграна бесповоротно. Но! Мы, люди, сдаваться под натиском летающих вампиров не собираемся, мы мужественно и женственно (согласно веяниям времени) ведём отступательные бои, нанося крылатым монстрам чувствительные потери!