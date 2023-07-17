Нехватка спасателей на пляжах и в бассейнах может вызвать их закрытие

Нехватка работников на пляжах и в бассейнах Квебека больша. Требуются спасатели. Так что молодёжь может попробовать свои силы на этом поприще.

Кроме всех прочих бед, пандемия короновируса привела к тяжёлым последствиям и на рынке труда. Часто эти последствия были ожидаемы, но иногда весьма неожиданны. Например, в 2022 году впервые за многолетнюю историю в Квебеке наблюдалась большая нехватка спасателей, обязанности которых состоят в том, чтобы следить за соблюдением порядка в водоёмах (на пляжах и в бассейнах). И до сих пор ситуация значительно не улучшилась.

Как известно, именно беспечное поведение купающихся чаще всего приводит к несчастным случаям на воде. Если же несчастный случай произошёл, спасатель вызывает подмогу, и сам, до прибытия врачей, оказывает первую помощь пострадавшим. Спасатели проходят курс подготовки, они обязаны уметь плавать, иметь навыки оказания помощи, быть внимательны и бдительны.

Сегодня, по данным организации Кампинг Квебек (Camping Québec), не менее 600 водоёмов, где за порядком должны следить спасатели, не могут найти работников для обеспечения бесперебойной деятельности. Сложившееся положение может привести к тому, что в этих водоёмах будет запрещено купаться, так как, согласно правилам безопасности, общественные бассейны и пляжи не имеют права позволять отдыхающим входить в воду, если за порядком не следит спасатель.

Общество спасателей Квебека (Société de sauvetage du Québec) с тревогой подчёркивает, что если ежегодно в среднем 5500 человек записываются на начальные курсы подготовкии спасателей на воде, в этом году записалось на такие курсы всего 2400 человек. На курсы переподготовки (понятное необходимое условие даже для опытных работников, так как навыки со временем утрачиваются, если не работать постоянно), записались 2500 человк, тогда как в среднем в былые годы записывались на переподготовку до 4500 человек.

Если ситуация не улучшится, можно ожидать сокращение работы бассейнов и пляжей, а если тенденция к уменьшению желающих работать в этой отрасли сохранится, то придётся закрывать водоёмы для купания.

Чтобы стать спасателем, кандидат должен быть не моложе 17 лет (с прошлого года разрешено принимать и шестнадцатилетних, если они успешно сдали экзамены и показали свою серьёзность).

Подготовка спасателей занимает время. Всего надо пройти четыре курса, каждый из которых длится примерно 20 часов. После обучения необходимо сдать экзамены и пройти стажировку. Записаться на них можно с тринадцатилетнего возраста. Пятнадцатилетние юноши и девушки, прошедшие курсы подготовки имеют право работать помощниками спасателей.

Курсы подготовки в Квебеке платные, проводятся частными фирмами, и каждый курс стоит, в зависимости от фирмы, от 300 до 600 долларов. Зарплата спасателя, как правило, от 18 долларов в час, но она может быть и значительно выше – всё зависит от условий работы, опыта и прочих факторов.

В 2020 году в Квебеке во время отдыха на воде утонули 95 человек, и это во время пандемии, когда присутствие людей на пляжах было ограничено по понятным причинам. Для сравнения, заметим, что в предыдущем – 2019 году, утонули 59 человек. В 2021 и 2022 году число несчастных случаев со смертельным исходом, к сожалению, осталось на том же уровне. По мнению общества спасения на воде именно нехватка спасателей, необходимость слежения за гораздо большей длиной пляжей, потеря внимания из-за необходимости работать больше часов, всё это привело к увеличению числа трагедий.

Желающие устроиться на работу в общество спасения на водах, могут посетить эту страницу: – Emplois – Sauvetage. (На этой странице можно подать заявку на работу и можно записаться на курсы подготовки спасателей).