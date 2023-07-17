В результате аварии гондолы подьёмника на горе Mont-Tremblant погиб человек

Гибель туриста в результате аварии подьъёмника на самом популярном курорте Квебека. Не первый несчастный случай с подьёмниками в этом году.

В воскресенье, 16 июля, примерно в полдень, в Квебеке произошёл очередной трагический случай с подъёмником. На сей раз авария случилась на горе Монт-Тремблан, самом популярной горной вершине Квебека, куда в это время года каждый день съезжаются тысячи и тысячи туристов.

Трагедия произошла по вине водителя автомашины, который то ли не заметил гондолы, траектория которой в этом месте проходит низко над землёй, либо понадеялся на авось. Автомобиль ударил по кабине подъёмника, в результате чего оба пассажира кабины вылетели из неё, упали на склон и рухнули в небольшое, но опасное углубление. Один из пассажиров был доставлен в критическом состоянии в больницу, где врачи пытались оказать ему помощь, но безуспешно. Второй тоже находится в больнице и тоже в критическом состоянии.иОба пассажира были туристами, речь о взрослых людях.

Пока не уточняется, каким образом автомобиль вошёл в столкновение с кабиной подъёмника, но следователи ведут проверку.

В результате трагедии администрация курорта приостановила посещение горы (многие туристы поднимаются на неё пешком). Заключительные концерты фестиваля блюзов, который проходил в городке, были отменены. Подьёмник не пострадал, но он был остановлен до дальнейшего распоряжения.

За последние три года на горах Квебека произошло несколько серьёзных инцидентов с механическими подъёмниками. В начале 2020 года (в преддверии пандемии) на горе Sainte-Anne в результате резкой остановки кабин не менее двух десятков лыжников получили лёгкие ранения, когда их швырнуло на стенки кабин, некоторые порезались осколками разбившихся стёкол. В декабре прошлого года на той же горе рухнула гондола, после чего подъёмник был закрыт на несколько недель. Неоднократно на нескольких курортах застревали кабины, и спасателям приходилось вызволять пассажиров.