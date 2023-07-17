Канадка, страдающая анорексией, встала в очередь на эвтаназию

Разрешения на эвтаназию, которая может быть получена в 2024 году, ожидает 47-летняя жительница Канады, страдающая анорексией.

Разрешения на эвтаназию, которая может быть получена в 2024 году, ожидает 47-летняя жительница Канады, страдающая анорексией.

Агентство отмечает, что Лиза Паули страдала анорексией десятилетиями. По ее словам, проблемы начались, когда ей было 8 лет. Сейчас она весит около 40 кг и не может дойти до дома из магазина без остановки для передышки. Она заявляет, что очень устала так жить и хочет прибегнуть к эвтаназии.

Впервые она заговорила об этом со своим психологом в апреле 2021 года. Отмечается, что мать Паули не может примириться с решением дочери.

«Этот ветер сбивает меня с ног. Я просто не могу себе представить, ее больше не будет на свете», — цитирует ее слова агентство.

Закон, разрешающий эвтаназию для людей, единственная проблема которых состоит в психическом расстройстве, должен вступить в силу в марте 2024 года.

До сих пор с 2016 года к эвтаназии прибегли свыше 30 тыс. человек. В 2021 году, последнем, за который есть статистика, путем эвтаназии мир покинули 10 064 человека, около 3,3% от всех смертей в Канаде за этот год. Для сравнения, в Нидерландах эта доля составляет 4,5%, в Бельгии — 2,4%.

В Канаде некоторые эксперты считают, что проблемы с психикой сами по себе не должны становиться причиной эвтаназии. Главный психиатр Саннибрукского научного центра здравоохранения, указывает на то, что бывает сложно понять, насколько неизлечимо психическое расстройство и различить психическое расстройство от сознательного желания умереть.

«Мы даже не понимаем биологию большинства психических заболеваний», — подчеркнул он.