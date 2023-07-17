Вселенная может быть в два раза старше, чем мы думали

Возраст Вселенной может оказаться в два раза больше, чем показывает современная модель, заявил космолог Раджендра Гупта из Университета Оттавы.

Возраст Вселенной может оказаться в два раза больше, чем показывает современная модель, заявил космолог Раджендра Гупта из Университета Оттавы.

Телескоп Джеймса Уэбба показывает факт наличия огромных галактик в ранней Вселенной, которые становятся проблемой для общепринятой космологической модели.

Данная модель создана на основе наблюдений за отдаленными галактиками. Согласно ей возраст Вселенной оценивается в 12,797 миллиарда лет. Но некоторые галактики, согласно текущим научным теориям, существовали уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва, несмотря на то, что выглядят сейчас они достаточно современными.

Гупта решил объединить гипотезу старения света с моделью расширяющейся Вселенной, рассмотрев в своей модели еще одну спорную концепцию о том, что некоторые фундаментальные физические константы могут меняться с течением времени.

Ученый утверждает, что предложенная им модель решает проблему аномально массивных ранних галактик. При это она не опирается на такие гипотетические явления, как существование зародышей первичных черных дыр, а также на быстрое образование массивных звезд первого поколения. И на предположение о том, что черные дыры могли очень быстро поглощать вещество, наращивая собственную массу.