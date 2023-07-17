В Канаде потребовали отменить гражданство «по щелчку мыши»

Процедуру дистанционного получения гражданства Канады призвал не вводить бывший генеральный директор федерального иммиграционного департамента Эндрю Гриффит.
Он создал петицию в парламент, требуя от правительства отказать от нововведения. Согласно предложению правительства, церемония подтверждения гражданства и принятия присяги Канаде сможет проводиться как очно, так и дистанционно.
Правительство таким образом пытается сократить время выдачи паспортов. В настоящее время, согласно сайту министерства иммиграции, на рассмотрении находится 308 тыс. заявлений на гражданство, а время обработки заявления составляет 19 месяцев. Правительство Канады впервые ввело такую возможность во время антикоронавирусных карантинов, в 2020 году.
Противники дистанционного предоставления гражданства заявляют, что это разрушает торжественность церемонии и сократит возможности отказа в гражданстве. Их петиция должна до 10 октября набрать не менее 500 подписей, чтобы его можно было рассмотреть в палате представителей и правительстве.