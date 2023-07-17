В Канаде потребовали отменить гражданство «по щелчку мыши»

Процедуру дистанционного получения гражданства Канады призвал не вводить бывший генеральный директор федерального иммиграционного департамента Эндрю Гриффит.

Процедуру дистанционного получения гражданства Канады призвал не вводить бывший генеральный директор федерального иммиграционного департамента Эндрю Гриффит.

Он создал петицию в парламент, требуя от правительства отказать от нововведения. Согласно предложению правительства, церемония подтверждения гражданства и принятия присяги Канаде сможет проводиться как очно, так и дистанционно.

Правительство таким образом пытается сократить время выдачи паспортов. В настоящее время, согласно сайту министерства иммиграции, на рассмотрении находится 308 тыс. заявлений на гражданство, а время обработки заявления составляет 19 месяцев. Правительство Канады впервые ввело такую возможность во время антикоронавирусных карантинов, в 2020 году.

Противники дистанционного предоставления гражданства заявляют, что это разрушает торжественность церемонии и сократит возможности отказа в гражданстве. Их петиция должна до 10 октября набрать не менее 500 подписей, чтобы его можно было рассмотреть в палате представителей и правительстве.