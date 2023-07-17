В Торонто одержимой смартфонами горилле запретили смотреть видео

В Торонто одержимой смартфонами 13-летней горилле запретили смотреть видео. Из-за гаджетов у Нассира испортились отношения с сородичами.

В Торонто одержимой смартфонами 13-летней горилле запретили смотреть видео. Из-за гаджетов у Нассира испортились отношения с сородичами.

Смотреть короткие ролики Нассира приучили посетители зоопарка. Людей это развлекало, но они не замечали, что от этого страдает социальная жизнь самца. В последнее время он практически перестал контактировать с сородичами. Чтобы исправить ситуацию, работки выставили у вольера предупреждающие таблички.

Специалист Холли Росс, занимающаяся поведенческими особенностями животных, считает Нассира воплощением обычного подростка. Кроме гаджетов его ничего не интересует. Если бы у него была возможность, он не выпускал смартфон из рук. Горилле больше всего нравились ролики про животных, хотя ему было бы полезнее общаться с представителями своего вида.

Зоопарки давно страдают от современных гаджетов. Им приходится принимать меры по дополнительной безопасности своих обитателей. К примеру, в Чикаго работники установили в у вольера с обезьянами барьер, который не дает им заглядывать в телефоны посетителей.