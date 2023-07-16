Мэрия Торонто запустила кампанию против исламофобии

С целью борьбы с растущей исламофобией и предрассудками в отношении мусульман в Торонто запустили акцию «Торонто для всех».

С целью борьбы с растущей исламофобией и предрассудками в отношении мусульман в Торонто запустили акцию «Торонто для всех». В рамках кампании, инициированной Национальным советом мусульман Канады, на билбордах вдоль улиц, в городских группах в социальных сетях и на официальном сайте мэрии появятся такие слоганы как «Я уважаю культуру, но не уважаю ее мусульманскую веру.

Давайте принимать всех без исключения», «Я уважаю разнообразие, но не уважаю его право на молитву. Давайте принимать всех без исключения», «Я приветствую каждого, но не приветствую ее хиджаб. Давайте принимать всех без исключения».

Акцию поддержала мэр города Оливия Чоу. «Я горжусь тем, что могу оказать поддержку такой инициативе. Я верю она может серьезно повлиять на снижение исламофобии в городе», – заявила заместительница мэра Дженнифер МакКельви. «Проявления исламофобии не редки в Торонто и по всей Канаде.

Мы рады участвовать в этой кампании вместе с мэрией города и надеемся, что она заставит людей задуматься о том, что надо жить и работать вместе, отказавшись от любых форм ненависти, исламофобии и расизма», – сказала директор образовательных программ Национального совета мусульман Канады Асия Хан.