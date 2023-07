People Can Fly открыла новый офис в Канаде

Производство проекта, описываемого как “очень амбициозная и новаторская экшен-адвенчура”, возглавляют креативный директор Роланд Лестерлин и глава студии Дэвид Грийнс. Ранее Лестерлин был геймдиректором Just Cause 3 в Avalanche New York, а Грийнс помогал ему в качестве исполнительного продюсера игры.

Студия People Can Fly объявила об открытии нового офиса в канадском городе Монреаль.

Новая команда будет трудиться над оригинальным тайтлом ААА-класса, который уже несколько лет находится в разработке силами нью-йоркского подразделения People Can Fly.

“Удивительная атмосфера Монреаля и хорошо развитая геймдев-индустрия делают этот проект чрезвычайно интересным для нас. Мы уверены, что скоро PCF Montreal будет играть важную роль в портфолио нашей студии”, – заявили в People Can Fly.

People Can Fly была основана в Варшаве в 2002 году и за два десятка лет успела создать такие игры, как Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment и Outriders. В период с 2013-го по 2015-й студия входила в состав Epic Games, но затем вновь приобрела независимость. В настоящий момент PCF уже имеет офисы в Польше, Великобритании и Нью-Йорке и занимается сразу восемью проектами, в том числе одним для Xbox Game Studios. Неанонсированный Xbox-эксклюзив под кодовым названием Project Maverick полностью финансируется владельцем IP, Microsoft, а его производственный бюджет оценивается в 30-50 миллионов долларов.